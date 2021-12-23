الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 04:17 م

25 ألف إصابة جديدة وألف وفاة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-تظهر الأرقام والإحصاءات الرسمية تراجعا مستمرا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا، حيث بلغ 25.6 ألف إصابة، كذلك تراجع عدد الوفيات إلى 1002 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3062) تليها مدينة بطرسبورغ (2198) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (959).


ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 10 ملايين و318650 إصابة، تعافى منها 9 ملايين و139166 شخصا، بينهم 41645 شخصا خلال اليوم الماضي، وتوفي بسبب الوباء حتى الآن 301271 شخصا.

روسيا اليوم

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