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الخميس، 29-10-2020 03:58 م

1312 إصابة

3 وفيات جديدة بكورونا في الإمارات

امارا
توضيحية


الوكيل الإخباري -أكدت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل ثلاث وفيات و1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 488 وعدد الاصابات إلى 130336 إصابة من مختلف الجنسيات.

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وبحسب بيان للوزارة فإن عدد حالات الشفاء بلغت 1500 ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 126147 حالة.

 

المصدر : بترا

 

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