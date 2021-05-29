3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث وفيات، و269 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، و399 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 وفيات بالفيروس في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 6، جنين 2، نابلس 6، رام الله والبيرة 5"، قطاع غزة 250.



وأضافت الكيلة، ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 15، جنين 23، نابس 15، رام الله والبيرة 101، سلفيت 7، ضواحي القدس 1، الخليل 25، طوباس 1، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 210.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزير الصحة إلى وجود 29 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 73 مريضا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304,889 بينهم 217,207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر: وفا