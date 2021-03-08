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الإثنين، 08-03-2021 08:56 ص

3.8 % من سكان العالم لقحوا ضد كورونا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري- قالت وكالة "تاس" الروسية إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في العالم نحو الـ300 مليون .

ولفتت الوكالة استناداً إلى مصادر وبيانات، أنه حتى الآن تم تطعيم حوالي 301.4 مليون شخص، وهو ما يزيد 2.5 مرة عن عدد الأشخاص المصابين بـ COVID-19. وبالتالي، فإن حوالي 3.8% من سكان العالم قد تم تطعيمهم بالفعل.

ومن جهة أخرى ، أشارت منظمة الصحة العالمية سابقا إلى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع، من الضروري تطعيم حوالي 70% من سكان العالم.

وقال رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، إن الجائحة لن تنتهي إلا بحلول بداية عام 2022.

تمثل البلدان الخمسة الأولى في عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم 50% من إجمالي عدد الملقحين. لذلك ، في الولايات المتحدة ، تم بالفعل تلقيح أكثر من 90 مليون شخص، في الصين 52.5 مليون، في المملكة المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار جزر القنال وجزيرة مان والأقاليم الخارجية، تم بالفعل تطعيم حوالي 23 مليون شخص، في الهند 20.7 مليون، وفي البرازيل 10.6 مليون.

ويتصدر الاحتلال المرتبة الأولى من حيث عدد السكان الملقحين (أكثر من 97% من المواطنين)، والثانية هي سيشيل (84.5%)، والثالثة الإمارات (65%).

وفي روسيا ، تجاوز المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا، كما قالت نائب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في 5 مارس، أكثر من 5 ملايين شخص (3.4٪ من سكان البلاد).

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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