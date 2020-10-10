42 وفاة بكورونا في المغرب و6 في الجزائر

الوكيل الاخباري -

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سجلت المغرب اليوم السبت، 42 وفاة و3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة المغربية، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد الوفيات بكورونا في المغرب إلى 2572 وفاة، والإصابات إلى 149841 إصابة، منها 445 حرجة.وفي الجزائر، سجلت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في البلاد، 6 وفيات و136 إصابة جديدة بالفيروس.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 1795 وفاة، و 52940 إصابة، من بينها 31 في العناية المركزة.