504 وفيات بفيروس كورونا في ايطاليا و94 بأوكرانيا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 504 وفيات، و27354 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أفاد تقرير وزارة الصحة أن إجمالي ضحايا الجائحة في إيطاليا بلغ 45733 وفاة، و1205881 إصابة، منها 712490 حالة نشطة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 420810 شخصاً.وفي أوكرانيا سجلت، 94 وفاة و9832 إصابة بفيروس كورونا، وبحسب معطيات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة (يونيان) الأوكرانية للأنباء، ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 9697 وفاة و545689 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 244197 حالة.