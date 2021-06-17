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1400 إصابة

52 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

اي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، يوم الأربعاء، تسجيلها 1400 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1400، ليصل العدد العام إلى مستوى 4248432 حالة، بينها 101855 نشطة.


ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 13 يونيو 1390 حالة، وفي 14 يونيو 907، وفي 15 يونيو 1255.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 52 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127153 شخصا.


وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية الناجمة عن المرض في 13 يونيو 26 حالة، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 63.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4019424 شخصا، بعد رصد 5399 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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