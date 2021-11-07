8 وفيات و198 إصابة جديدة بـكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات، و198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و248 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة، و4 وفيات في محافظات الضفة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 37، بيت لحم 11، جنين 16، طوباس 4، ضواحي القدس 2، طولكرم 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 14، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 101".



وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 32، بيت لحم 8، جنين 18، طوباس 3، ضواحي القدس 3، طولكرم 2، نابلس 13، رام الله والبيرة 26، أريحا والأغوار 6، سلفيت 1، قلقيلية 4، قطاع غزة 132".



وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضا، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفا