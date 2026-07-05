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أبرز ألوان الشفاه في إطلالات النجمات العربيات - صور

ثق
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري-   يُعد أحمر الشفاه من أبرز عناصر المكياج القادرة على تغيير ملامح الإطلالة، لذلك تحرص النجمات العربيات على اختيار ألوان تعكس شخصياتهن وتواكب صيحات الجمال بين الدرجات الطبيعية والجريئة.

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تعتمد إليسا الألوان المحايدة مثل البيج والوردي الهادئ لإطلالة ناعمة وأنيقة، فيما تختار هيفاء وهبي الدرجات المشمشية الدافئة التي تمنح إشراقة وحيوية وتناسب فصلي الربيع والصيف.


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وتعتمد مي عمر الألوان البرونزية التي تضيف لمسة عصرية وفاخرة، خصوصًا في السهرات، بينما تفضل بلقيس فتحي الأحمر الداكن الذي يعكس القوة والفخامة ويمنح حضورًا لافتًا في المناسبات.

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أما سيرين عبد النور فتشتهر باعتماد الأحمر الكلاسيكي القوي الذي يبرز أنوثتها ويمنح إطلالتها طابعًا جريئًا وثابتًا في عالم الموضة.

 


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