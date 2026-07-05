أبرز ألوان الشفاه في إطلالات النجمات العربيات - صور

الوكيل الإخباري- يُعد أحمر الشفاه من أبرز عناصر المكياج القادرة على تغيير ملامح الإطلالة، لذلك تحرص النجمات العربيات على اختيار ألوان تعكس شخصياتهن وتواكب صيحات الجمال بين الدرجات الطبيعية والجريئة.

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تعتمد إليسا الألوان المحايدة مثل البيج والوردي الهادئ لإطلالة ناعمة وأنيقة، فيما تختار هيفاء وهبي الدرجات المشمشية الدافئة التي تمنح إشراقة وحيوية وتناسب فصلي الربيع والصيف.









وتعتمد مي عمر الألوان البرونزية التي تضيف لمسة عصرية وفاخرة، خصوصًا في السهرات، بينما تفضل بلقيس فتحي الأحمر الداكن الذي يعكس القوة والفخامة ويمنح حضورًا لافتًا في المناسبات.









أما سيرين عبد النور فتشتهر باعتماد الأحمر الكلاسيكي القوي الذي يبرز أنوثتها ويمنح إطلالتها طابعًا جريئًا وثابتًا في عالم الموضة.