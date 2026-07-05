أبرز ألوان الشفاه في إطلالات النجمات العربيات - صور

تعتمد إليسا الألوان المحايدة مثل البيج والوردي الهادئ لإطلالة ناعمة وأنيقة، فيما تختار هيفاء وهبي الدرجات المشمشية الدافئة التي تمنح إشراقة وحيوية وتناسب فصلي الربيع والصيف.
وتعتمد مي عمر الألوان البرونزية التي تضيف لمسة عصرية وفاخرة، خصوصًا في السهرات، بينما تفضل بلقيس فتحي الأحمر الداكن الذي يعكس القوة والفخامة ويمنح حضورًا لافتًا في المناسبات.
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