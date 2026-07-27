أبرز صيحات أحذية العروس لعام 2026 من أشهر الماركات

كما لم يعد اللون الأبيض الخيار الوحيد، إذ برزت درجات العاجي والنيود والفضي، لتمنح العروس خيارات أوسع تتماشى مع فستان الزفاف.
وينصح الخبراء باختيار الحذاء المريح أولاً، مع مراعاة تناسقه مع تصميم الفستان ومكان الحفل، وتجربته قبل الزفاف بوقت كافٍ، إضافة إلى الاحتفاظ بحذاء مسطح بديل لارتدائه خلال الرقص أو بعد انتهاء المراسم.
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