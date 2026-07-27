الإثنين 2026-07-27 01:49 م

أبرز صيحات أحذية العروس لعام 2026 من أشهر الماركات

ثق
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري-   تألقت موضة أحذية العروس لصيف 2026 بتصاميم تجمع بين الأناقة والراحة، مع تنوع كبير يناسب مختلف أذواق العرائس.

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وشملت أبرز الصيحات أحذية المول المفتوحة، والأحذية المثبتة عند الكاحل، والتصاميم المزينة بالدانتيل أو الكريستال أو الشراشيب، إلى جانب الأحذية اللامعة ذات الكعب المزخرف.

كما لم يعد اللون الأبيض الخيار الوحيد، إذ برزت درجات العاجي والنيود والفضي، لتمنح العروس خيارات أوسع تتماشى مع فستان الزفاف.

وينصح الخبراء باختيار الحذاء المريح أولاً، مع مراعاة تناسقه مع تصميم الفستان ومكان الحفل، وتجربته قبل الزفاف بوقت كافٍ، إضافة إلى الاحتفاظ بحذاء مسطح بديل لارتدائه خلال الرقص أو بعد انتهاء المراسم.

 

* حذاء المول المفتوح من آشي استديو

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* حذاء مثبت عند الكاحل آدم ليناردت

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* الحذاء الدانتيل المفتوح من جانب واحد رينيه كاوفيلا

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* الحذاء الأبيض المزدان بالشراشيب ديور 

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* الحذاء المتموج من بالنسياغا

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* الكعب الكريستالي لفستان زفاف قصير

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gnews

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