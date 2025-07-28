أحدث تقنيات تجميل لنحت الفك لعام 2025 بدون جراحة

الوكيل الإخباري- عام 2025 هو عام "الجمال الهادئ"؛ حيث أصبح بإمكانكِ إعادة رسم معالم الفك وشد الترهلات بأساليب طبيّة غير جراحية تحترم ملامحك وتُبرز جمالك الطبيعي.

اضافة اعلان



🎯 ما أهداف تحديد الفك السفلي؟

إبراز ملامح الوجه بوضوح وأناقة

علاج الترهلات واللغد

تحقيق توازن في ملامح الوجه

تعزيز الثقة بالنفس وتقليل مظاهر التقدم في العمر



🔬 أبرز التقنيات الحديثة

1. HIFU (الموجات فوق الصوتية)

تحفّز الكولاجين في العمق دون جراحة

مثالية لشد الفك والعنق

نتائج تدريجية تدوم حتى عام

أجهزة حديثة: Ultherapy – Doublo Gold

نصيحة: يمكن دمجها مع خيوط أو ميزوثيرابي



2. الترددات الراديوية (Radio Frequency)

تحفّز الكولاجين على طبقات الجلد السطحية والعميقة

أكثر راحة من HIFU ومناسبة للبشرة الحساسة

أشهر الأجهزة: Morpheus8 – دمج RF مع Microneedling



3. الفيلر التشريحي

يعيد تشكيل الفك بدقة اعتماداً على خريطة الوجه

مواد: حمض الهيالورونيك أو Radiesse

نتائج طبيعية وشبه فورية تدوم 12–18 شهراً



4. الخيوط التجميلية (PDO & Cone Threads)

رفع فوري للأنسجة وتحفيز الكولاجين

مثالية للترهلات الخفيفة

نتائج فورية تتطوّر على مدار 6 أسابيع



5. الميزو بوتوكس

حقن بوتوكس مخفف في طبقات الجلد السطحية

يشد البشرة برقة دون تجميد تعابير الوجه

النتائج تظهر بعد 5 أيام وتدوم حتى 3 أشهر



6. الميزوثيرابي المنحّف

تفتيت دهون الذقن المزدوج باستخدام حمض الديوكسيكوليك

يتطلب 2–4 جلسات

مناسب لمن لا يعانين من ترهلات كبيرة



💡 خطوات داعمة لنتائج تدوم:

استخدمي Gua Sha أو رولر الوجه بانتظام

التزمي بسيروم الكولاجين وفيتامين C

تجنّبي الملح والسكر الزائد

حافظي على وضعية نوم صحية



🎯 من يناسبهم تحديد الفك؟

نساء في الثلاثينات والأربعينات

من يعانين من ترهل خفيف أو ذقن مزدوج

العرائس أو من خسرن وزناً كبيراً

محبات الإطلالة الحادة والمحددة