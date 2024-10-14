أحذية باليه خريف 2024.. أناقة وراحة لا تضاهى

الوكيل الإخباري- أطلقت علامة مالون سولييه، تشكيلتها من أحذية الباليه المسطحة، لموسم خريف وشتاء 2024، بتصاميم تجمع بين الأناقة والراحة، لتعيد من خلالها صياغة مفهوم الفخامة العصرية بأسلوب مبتكر.

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تصاميم مجموعة أحذية الباليه الجديدة



تجمع التشكيلة الجديدة بين اللمسات التقليدية والتصاميم الحديثة، لتوفر قطعاً تناسب السيدات الباحثات عن أعلى معايير الرقي والراحة.

تصاميم تجمع بين الأناقة والراحة



تشمل التصاميم مجموعة متنوعة من أحذية الباليه المسطحة، حيث يتميز كل تصميم بجاذبيته الخاصة.



ومن بين هذه التصاميم، ننصحك باعتماد هذا الزهري الكلاسيكي، الذي يتمتع بمقدمة مستديرة، والمناسب لعاشقات الأناقة البسيطة.

كما أن الأحذية ذات المقدمة المدببة، حصلت على مكانة مميزة ضمن المجموعة، فهي مثالية لإطلالة عصرية لا مثيل لها.