أخطاء شائعة تمنع شعرك من الاستفادة من الزيوت

الوكيل الإخباري- رغم انتشار استخدام زيوت الشعر، فإن كثيرين لا يحصلون على فوائدها بسبب أخطاء في الاختيار وطريقة التطبيق.

اضافة اعلان

ويؤكد خبراء العناية بالشعر أن النتائج الأفضل تعتمد على اختيار الزيت المناسب واستخدامه بشكل صحيح.



تحتاج أنواع الشعر المختلفة إلى زيوت مناسبة؛ فالشعر الناعم أو الدهني يناسبه الأرغان والجوجوبا، بينما يستفيد الشعر الجاف والكثيف من زيوت مثل جوز الهند والأفوكادو.