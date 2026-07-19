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أخطاء شائعة تمنع شعرك من الاستفادة من الزيوت

ثق
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   رغم انتشار استخدام زيوت الشعر، فإن كثيرين لا يحصلون على فوائدها بسبب أخطاء في الاختيار وطريقة التطبيق.

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ويؤكد خبراء العناية بالشعر أن النتائج الأفضل تعتمد على اختيار الزيت المناسب واستخدامه بشكل صحيح.

تحتاج أنواع الشعر المختلفة إلى زيوت مناسبة؛ فالشعر الناعم أو الدهني يناسبه الأرغان والجوجوبا، بينما يستفيد الشعر الجاف والكثيف من زيوت مثل جوز الهند والأفوكادو.

 

كما أن استخدام كمية كبيرة من الزيت قد يسبب مظهراً دهنياً وتراكم المنتجات، لذلك تكفي كمية قليلة تُوزع على منتصف الشعر والأطراف.

وينصح الخبراء بتجنب وضع الزيوت الثقيلة على فروة الرأس الدهنية، وعدم ترك الزيت طوال الليل، إذ تكفي غالباً مدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين قبل الغسل.

وتشير الدراسات إلى أن الزيوت لا تسرّع نمو الشعر، لكنها تساعد على تقليل الجفاف والتكسر وحماية الشعر من التلف. كما أنها لا تغني عن البلسم أو أقنعة الترطيب، بل تعد خطوة مكملة في روتين العناية بالشعر.

 
 


gnews

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