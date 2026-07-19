أخطاء شائعة تمنع شعرك من الاستفادة من الزيوت

تحتاج أنواع الشعر المختلفة إلى زيوت مناسبة؛ فالشعر الناعم أو الدهني يناسبه الأرغان والجوجوبا، بينما يستفيد الشعر الجاف والكثيف من زيوت مثل جوز الهند والأفوكادو.
وينصح الخبراء بتجنب وضع الزيوت الثقيلة على فروة الرأس الدهنية، وعدم ترك الزيت طوال الليل، إذ تكفي غالباً مدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين قبل الغسل.
وتشير الدراسات إلى أن الزيوت لا تسرّع نمو الشعر، لكنها تساعد على تقليل الجفاف والتكسر وحماية الشعر من التلف. كما أنها لا تغني عن البلسم أو أقنعة الترطيب، بل تعد خطوة مكملة في روتين العناية بالشعر.
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