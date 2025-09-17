الأربعاء 2025-09-17 02:10 م
 

أطعمة الريتينول: بشرة نضرة بلا مواد كيميائية

الأربعاء، 17-09-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   لا تقتصر فوائد الريتينول على مستحضرات العناية بالبشرة فقط، بل يمكن دعم صحة البشرة من الداخل من خلال تناول أطعمة غنية بفيتامين A، الذي يُحفّز إنتاج الكولاجين ويُحارب التجاعيد بشكل طبيعي.

فيتامين A يعزز تجدد خلايا البشرة، ويحميها من الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها. ويمكن الحصول عليه من عدة أطعمة يومية، أبرزها:
الجزر: غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A.
البطاطا الحلوة: مصدر ممتاز لفيتامين A مع فوائد للهضم والبشرة.
الفاصولياء السوداء: تحتوي على البروتين والألياف، وتدعم ترطيب البشرة.
البروكلي: يعزز إنتاج الكولاجين ويحمي الجلد.
المانجو: تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين A وتُرطّب البشرة.
المشمش المجفف: غني بالألياف والفيتامينات المفيدة لنضارة الجلد.


اعتماد هذه الأطعمة ضمن نظامك الغذائي يعزز إشراقة بشرتك بشكل طبيعي ومستدام، دون الاعتماد فقط على المنتجات التجميلية.

 

فوشيا 

 
 
