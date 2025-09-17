أطعمة الريتينول: بشرة نضرة بلا مواد كيميائية

فيتامين A يعزز تجدد خلايا البشرة، ويحميها من الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها. ويمكن الحصول عليه من عدة أطعمة يومية، أبرزها:
الجزر: غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A.
البطاطا الحلوة: مصدر ممتاز لفيتامين A مع فوائد للهضم والبشرة.
الفاصولياء السوداء: تحتوي على البروتين والألياف، وتدعم ترطيب البشرة.
البروكلي: يعزز إنتاج الكولاجين ويحمي الجلد.
المانجو: تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين A وتُرطّب البشرة.
المشمش المجفف: غني بالألياف والفيتامينات المفيدة لنضارة الجلد.
اعتماد هذه الأطعمة ضمن نظامك الغذائي يعزز إشراقة بشرتك بشكل طبيعي ومستدام، دون الاعتماد فقط على المنتجات التجميلية.
