أطعمة تصلح البشرة وتكافح الشيخوخة

ووفق "ليفينغ سترونغ"، تُعزى الفوائد الصحية للخضروات للبشرة بشكل أساسي إلى كونها مصادر جيدة لمضادات الأكسدة، التي تشجع البشرة المشرقة والمتساوية والشبابية.
ويعتبر فيتامين "سي" من أفضل مضادات الأكسدة للبشرة، لأنه يحفّز أيضاً تخليق الكولاجين الذي يمنع التجاعيد، ويحمي من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.
وقد وجدت دراسة أن تناول بعض الخضروات الغنية بفيتامين "سي" يعادل في فائدته للبشرة الحصول على فيتامين "سي" الموضعي.
هذه الخضروات هي: البروكلي، والفلفل الحلو، والكرنب، والسبانخ، والبازلاء، والملفوف.
بيتا كاروتين
البيتا كاروتين هو ما يمنح الخضروات الحمراء والصفراء والبرتقالية المفيدة للبشرة ألوانها الزاهية، وهو عبارة عن صبغة تتحول إلى فيتامين أ.
والبيتاكاروتين مضاد للأكسدة يمنع سرطان الجلد، وتفيد الدراسات بأن الحصول عليه من الخضروات أفضل من المكملات الغذائية. ويُنصح بتناوله مع الدهون مثل زيت الزيتون والأفوكادو.
من أهم مصادر البيتاكاروتين: الخس، والبطاطا الحلوة، والجزر، والملفوف، والسبانخ، والفلفل الحلو.
إصلاح الجلد
أما ثالث مضادات الأكسدة المفيد للبشرة فهو فيتامين "إي"، والذي يقوم بإصلاح الجلد.
من أهم مصادره الغذائية: القلقاس، والسبانخ، والسلق، والفلفل الحلو، والبطاطا الحلوة، والهليون.
وبشكل عام، أفضل الأطعمة الصديقة للبشرة هي تلك التي تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، وتميل الأطعمة الأكثر ضرراً بالبشرة إلى احتواء السكريات المكررة، والدهون غير الصحية، والكربوهيدرات المصنعة.
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