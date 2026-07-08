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أظافر صيف 2026.. ألوان جديدة لإطلالة أكثر إشراقًا

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تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   تتجه صيحات أظافر صيف 2026 نحو الألوان الحيوية واللمسات الطبيعية، مع التركيز على الأظافر القصيرة والنظيفة التي تجمع بين الأناقة والبساطة.

ومن أبرز الاتجاهات هذا الموسم: "الفرنش المرجاني" بأطراف مشرقة، و"الأظافر الصابونية" ذات المظهر الشفاف والناعم، إضافة إلى "أظافر الخوخ" بدرجاتها الدافئة، و "النيود اللامع" بلمسة كرومية راقية.

كما تحضر ألوان الغروب بتدرجات البرتقالي والوردي والبنفسجي، إلى جانب درجات الأزرق المتنوعة، وأظافر الكرز ذات الطابع المرح والأنثوي، لتمنح الإطلالة الصيفية لمسة حيوية ومميزة.

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* النيود اللامع

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* الفرنش المرجاني

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* الأظافر الصابونية

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* أظافر بلون الخوخ

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* النيود اللامع

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* تدرجات الأزرق
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* أظافر الكرز

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