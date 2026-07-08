أظافر صيف 2026.. ألوان جديدة لإطلالة أكثر إشراقًا

الوكيل الإخباري- تتجه صيحات أظافر صيف 2026 نحو الألوان الحيوية واللمسات الطبيعية، مع التركيز على الأظافر القصيرة والنظيفة التي تجمع بين الأناقة والبساطة.



ومن أبرز الاتجاهات هذا الموسم: "الفرنش المرجاني" بأطراف مشرقة، و"الأظافر الصابونية" ذات المظهر الشفاف والناعم، إضافة إلى "أظافر الخوخ" بدرجاتها الدافئة، و "النيود اللامع" بلمسة كرومية راقية.



كما تحضر ألوان الغروب بتدرجات البرتقالي والوردي والبنفسجي، إلى جانب درجات الأزرق المتنوعة، وأظافر الكرز ذات الطابع المرح والأنثوي، لتمنح الإطلالة الصيفية لمسة حيوية ومميزة.

اضافة اعلان

* النيود اللامع





* الفرنش المرجاني

* الأظافر الصابونية

* أظافر بلون الخوخ

* النيود اللامع

* تدرجات الأزرق





* أظافر الكرز



