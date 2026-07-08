أظافر صيف 2026.. ألوان جديدة لإطلالة أكثر إشراقًا

ومن أبرز الاتجاهات هذا الموسم: "الفرنش المرجاني" بأطراف مشرقة، و"الأظافر الصابونية" ذات المظهر الشفاف والناعم، إضافة إلى "أظافر الخوخ" بدرجاتها الدافئة، و "النيود اللامع" بلمسة كرومية راقية.
كما تحضر ألوان الغروب بتدرجات البرتقالي والوردي والبنفسجي، إلى جانب درجات الأزرق المتنوعة، وأظافر الكرز ذات الطابع المرح والأنثوي، لتمنح الإطلالة الصيفية لمسة حيوية ومميزة.
* الأظافر الصابونية
* أظافر بلون الخوخ
* النيود اللامع
* تدرجات الأزرق
* أظافر الكرز
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