أفضل طرق للحفاظ على لون شعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ من محبات تغيير لون شعرك، فبالتأكيد تعرفين أن الحفاظ على لون الشعر المصبوغ يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا. فبينما تتعرض خيوط الشعر للعوامل البيئية مثل الشمس والماء، قد يتلاشى اللون بسرعة وتفقدين بريقه وجماله. لكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لتحافظي على لون شعرك لأطول فترة ممكنة. في هذا المقال، سنتعرف على أفضل النصائح التي تساهم في الحفاظ على لون شعرك المصبوغ ومنع تلاشيه.

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للحفاظ على لون شعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة، يمكنك اتباع هذه النصائح:

- استخدمي شامبو خاص بالشعر المصبوغ: اختاري شامبو وبلسم مخصص للشعر المصبوغ يحتوي على مكونات تحمي اللون وتمنع تلاشيه.

- تجنب غسل الشعر بشكل مفرط: اغسلي شعرك أقل من المعتاد لأن الغسيل المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تلاشي اللون بسرعة. حاولين غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

- استخدمي الماء البارد أو الفاتر: الماء الساخن يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية ويساهم في تلاشي اللون، لذا يفضل غسل الشعر بماء فاتر أو بارد.

- تجنب التعرض المفرط للشمس: الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تضر باللون. ارتدي قبعة أو استخدمي منتجات شعر تحتوي على واقي شمس لحماية اللون.

- قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية: حرارة أدوات مثل المكواة والمجفف يمكن أن تتسبب في تلف الشعر وتفتيح اللون. إذا كنتِ بحاجة لاستخدام هذه الأدوات، تأكدي من استخدام واقي حراري.

- ترطيب الشعر بانتظام: الشعر المصبوغ يمكن أن يصبح جافًا ومتقصفًا. استخدمي ماسكات الترطيب أو الزيوت الطبيعية (مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند) للحفاظ على صحة شعرك ولمعانه.

- استخدام منتجات حماية اللون: هناك العديد من المنتجات التي تحتوي على مكونات تحمي اللون وتطيله، مثل سيرومات أو رذاذ الحماية من الشمس.

- مراجعة الصبغة بشكل دوري: إذا لاحظت تلاشي اللون، قد تحتاجين إلى إعادة صبغ الشعر بين الحين والآخر للحفاظ على إشراقته.