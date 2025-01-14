أفضل طرق للحفاظ على لون شعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة

- استخدمي شامبو خاص بالشعر المصبوغ: اختاري شامبو وبلسم مخصص للشعر المصبوغ يحتوي على مكونات تحمي اللون وتمنع تلاشيه.
- تجنب غسل الشعر بشكل مفرط: اغسلي شعرك أقل من المعتاد لأن الغسيل المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تلاشي اللون بسرعة. حاولين غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.
- استخدمي الماء البارد أو الفاتر: الماء الساخن يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية ويساهم في تلاشي اللون، لذا يفضل غسل الشعر بماء فاتر أو بارد.
- تجنب التعرض المفرط للشمس: الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تضر باللون. ارتدي قبعة أو استخدمي منتجات شعر تحتوي على واقي شمس لحماية اللون.
- قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية: حرارة أدوات مثل المكواة والمجفف يمكن أن تتسبب في تلف الشعر وتفتيح اللون. إذا كنتِ بحاجة لاستخدام هذه الأدوات، تأكدي من استخدام واقي حراري.
- ترطيب الشعر بانتظام: الشعر المصبوغ يمكن أن يصبح جافًا ومتقصفًا. استخدمي ماسكات الترطيب أو الزيوت الطبيعية (مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند) للحفاظ على صحة شعرك ولمعانه.
- استخدام منتجات حماية اللون: هناك العديد من المنتجات التي تحتوي على مكونات تحمي اللون وتطيله، مثل سيرومات أو رذاذ الحماية من الشمس.
- مراجعة الصبغة بشكل دوري: إذا لاحظت تلاشي اللون، قد تحتاجين إلى إعادة صبغ الشعر بين الحين والآخر للحفاظ على إشراقته.
باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على لون شعرك المصبوغ لفترة أطول وتحميه من التلاشي والتلف.
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