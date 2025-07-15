أفضل 5 كريمات لعلاج الكلف وتوحيد لون البشرة

الوكيل الإخباري- يُعد الكلف من أكثر اضطرابات التصبغ شيوعًا لدى النساء، ويظهر على شكل بقع بنية أو رمادية، غالبًا على الخدين، الجبهة، الأنف، وفوق الشفة العليا، مما يؤثر على تناسق لون البشرة.

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الأسباب الشائعة للكلف:

التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

التغيرات الهرمونية، خاصة أثناء الحمل.

العوامل الوراثية.

لون البشرة الداكن يزيد احتمالية الإصابة.



أبرز الكريمات لعلاج الكلف وتوحيد لون البشرة:

SkinCeuticals Discoloration Defense

تركيبة خفيفة تحتوي على حمض الترانيكساميك والنياسيناميد، فعالة لتقليل البقع الداكنة وتوحيد اللون.

Obagi Nu-Derm Clear Fx

يحتوي على الأربوتين ومضادات أكسدة، يستهدف البقع الناتجة عن الشمس ويعزز نضارة البشرة.

Agency by Curology

تركيبة تحتوي على الهيدروكينون وحمض الكوجيك لعلاج الكلف والتصبغات بفعالية.

Alastin A-Luminate Serum

يعزز إشراقة البشرة ويقلل التصبغات السطحية بفضل مضادات الأكسدة وحمض الترانيكساميك.

Murad Rapid Dark Spot Correcting Serum

يناسب البشرة الحساسة ويوفر نتائج سريعة في تفتيح التصبغات دون التهيج.



نصيحة مهمة:

يُفضل استشارة طبيب الجلدية قبل بدء أي علاج للكلف، مع الحرص على استخدام واقي شمس يومي لحماية البشرة من تفاقم التصبغات.