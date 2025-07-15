الثلاثاء 2025-07-15 02:58 م
 

أفضل 5 كريمات لعلاج الكلف وتوحيد لون البشرة

قلفقل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   يُعد الكلف من أكثر اضطرابات التصبغ شيوعًا لدى النساء، ويظهر على شكل بقع بنية أو رمادية، غالبًا على الخدين، الجبهة، الأنف، وفوق الشفة العليا، مما يؤثر على تناسق لون البشرة.

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الأسباب الشائعة للكلف:
التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
التغيرات الهرمونية، خاصة أثناء الحمل.
العوامل الوراثية.
لون البشرة الداكن يزيد احتمالية الإصابة.


أبرز الكريمات لعلاج الكلف وتوحيد لون البشرة:
SkinCeuticals Discoloration Defense
تركيبة خفيفة تحتوي على حمض الترانيكساميك والنياسيناميد، فعالة لتقليل البقع الداكنة وتوحيد اللون.
Obagi Nu-Derm Clear Fx
يحتوي على الأربوتين ومضادات أكسدة، يستهدف البقع الناتجة عن الشمس ويعزز نضارة البشرة.
Agency by Curology
تركيبة تحتوي على الهيدروكينون وحمض الكوجيك لعلاج الكلف والتصبغات بفعالية.
Alastin A-Luminate Serum
يعزز إشراقة البشرة ويقلل التصبغات السطحية بفضل مضادات الأكسدة وحمض الترانيكساميك.
Murad Rapid Dark Spot Correcting Serum
يناسب البشرة الحساسة ويوفر نتائج سريعة في تفتيح التصبغات دون التهيج.

نصيحة مهمة:
يُفضل استشارة طبيب الجلدية قبل بدء أي علاج للكلف، مع الحرص على استخدام واقي شمس يومي لحماية البشرة من تفاقم التصبغات.

 

فوشيا 

 
 
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