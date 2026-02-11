أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟

الوكيل الإخباري- يعتبر كل من الفازلين والغليسيرين من أساسيات العناية بالبشرة خلال فصل الشتاء. فقد أثبت هذان المكونان جدارتهما عبر الزمن، ولكن ما الذي يميزهما عن بعضهما البعض، وهل أحدهما أفضل من الآخر؟



يتم تعريف الفازلين على أنه خليط من الهيدروكربونات مستخلص من البترول، أما الغليسيرين فهو كحول يحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل وينتج عن تحلل الدهون. إن الاختيار بين الفازلين والغليسيرين قد يكون صعباً ويختلف حسب حاجة البشرة. فإذا كنتم تحتاجون إلى حماية سطح الجلد ودعم حاجزه الواقي عليكم باختيار الفازلين أما إذا كنتم تبحثون عن ترطيب البشرة بالعمق والحفاظ على نعومة ملمسها فالأفضل هو الغليسيرين. على أن يتم استخدامهما معاً إذا كنتم تبحثون عن الحماية والترطيب في الوقت نفسه. إذ يتيح الاستخدام المدمج.



لهذين العاملين ترطيب البشرة من خلال السماح لها بامتصاص الرطوبة من البيئة، ومنع تبخر هذه الرطوبة بسبب الظروف المحيطة.

فوائد الفازلين

يتميز الفازلين بأنه منتج متعدد الاستخدامات. عادةً ما يكون كثيفاً، عديم الرائحة، أصفر اللون، شفافاً أو أبيض وذلك بحسب عملية التكرير المستعملة. وهو يستخدم كأساس للعديد من مستحضرات التجميل في صورته الكثيفة. أما فوائده فعديدة: