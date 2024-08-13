إرشادات عملية للحفاظ على الشباب بعد سنّ الـ 40

الوكيل الإخباري- لحماية البشرة من الخطوط الدقيقة وللحفاظ على صحة الجسم وشبابه، يُنصح باتباع بعض الإرشادات الصحية قبل بلوغ سنّ الـ40، ولكن مهما كانت الظروف هناك دائماً فرصة للبداية من جديد.



يقدّم الخبراء بعض الإرشادات البسيطة للحفاظ على الشباب على أعتاب الـ40، وأهمها شرب كمية وفيرة من السوائل، وتجنّب الكافيين واستبداله بالماء البارد مع قليل من الليمون الحامض لأنه يعمل على تحسين مظهر الجلد والبشرة، فالماء من أهم أسباب مرونة الجلد وترطيبه.



وإلى جانب الماء، يجب تناول الطعام الصحي الذي يجدّد شباب البشرة والجسم، مثل الشوكولاتة الداكنة، والأسماك، والفاكهة والخضروات، وضرورة الابتعاد عن الدهون والسكريات والنشويات، والاهتمام بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر وعصائر الفاكهة الطبيعية التي تقلّل أمراض القلب والشرايين والتهابات المفاصل.



وللحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، يُنصح بالركض لأنه يحفّز الأوعية الدموية على تزويد الدماغ بالأكسجين، فالدم هو الوقود الذي يغذّي العقل، كما ترفد تمارين الأيروبكس الجسم بهرمون الإندروفين الذي يحسّن التفكير.



ويُنصح كذلك بالنوم الكافي، فالذهاب إلى الفراش قبل ساعة واحدة من الوقت المعتاد يمنح الجسم الطاقة في اليوم التالي، وعلى النقيض من ذلك فإن النوم أقل من 6 ساعات يقلّل من أداء الشخص العملي والاجتماعي.



ويعدّ الإجهاد والتوتر من أكبر مسبّبات الشعور بالشيخوخة، لأن التوتر يعمل على زيادة نسبة هرمون الكورتيزول الذي يكسّر الكولاجين الذي يجدّد البشرة، لذلك يُنصح بالتخلص من التوتر من خلال التدريب على التفكير الإيجابي والابتعاد عن العلاقات السيئة وتخطّي المشاكل الصعبة، كل ذلك يساعد الشخص ليبدو أصغر سنّاً.