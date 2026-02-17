الثلاثاء 2026-02-17 12:35 م

إكسسوارات مصممة خصيصًا لشهر رمضان 2026

الثلاثاء، 17-02-2026 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   لا تكتمل إطلالتكِ في شهر رمضان من دون الإكسسوارات المصممة خصيصًا لهذه المناسبة، فهي اللمسة التي ترتقي باللوك وتمنحك حضورًا مميزًا يعكس أجواء الشهر وروحانيته.اضافة اعلان


إكسسوارات رمضان 2026 تحتفي بالأناقة

هذا الموسم، تأتي الإكسسوارات بتصاميم لافتة، من الحقائب إلى الأوشحة والمجوهرات، مزدانة بتفاصيل مستوحاة من روح رمضان والزخارف العربية، لتمنح الإطلالة بُعدًا احتفاليًا أنيقًا. نستعرض لكِ أحدث الإصدارات من كبسولات رمضان لدى أبرز الدور العالمية، لتكوني مستعدة لأجواء الشهر بإطلالات راقية تليق بالمناسبة.

مجموعة رمضان من DKNY بالتعاون مع دينا السعدي

كشفت DKNY عن تشكيلة إكسسوارات محدودة لرمضان 2026 بالتعاون مع الفنانة دينا السعدي، استوحت تفاصيلها من الأمسيات الرمضانية وأجوائها الدافئة. تضمّ المجموعة حقائب أنيقة وأوشحة بتدرجات حيادية ناعمة ولمسات ترابية راقية، مع خامات خفيفة تمنح القطع مرونة في التنسيق من إطلالات النهار إلى سهرات المساء.

ويبرز أثر التعاون بشكل خاص في الأوشحة، التي زيّنتها رسومات فنية مستوحاة من أسلوب دينا السعدي في فنون الشارع، بطبعات ملونة وعصرية تضيف بعدًا فنيًا معاصرًا إلى الستايل، مع الحفاظ على روح الشهر ولمسته الهادئة.

إكسسوارات رمضان الحصرية من Burberry

بدورها، أطلقت Burberry تشكيلة إكسسوارات محدودة خاصة بشهر رمضان، تستلهم أجواء الموسم بألوان دافئة ولمسات فاخرة تحمل توقيع الدار البريطانية.

تتصدر المجموعة أوشحة الحرير والكشمير خفيفة الوزن، المزدانة بتطريزات دقيقة تعكس حرفية عالية ولمسة احتفالية راقية. كما تضم التشكيلة أحذية Sloane المفتوحة من الخلف بتصميم أنيق وسهل الارتداء، إلى جانب حقائب Bridle المطرزة بأحجار شفافة والمزينة بنقشة الدار الكلاسيكية بلون البيج.

وتكتمل المجموعة بنظارات شمسية تتميز بمفصل معدني يحمل شعار الفارس المرصّع بالكريستال، لتقدّم قطعًا تجمع بين العصرية والإرث البريطاني العريق، وتمنح الإطلالة الرمضانية لمسة نهائية متقنة وأنيقة.
 
 


