إليكِ أفضل 9 أمصال كورية.. لبشرة مشرقة

الوكيل الإخباري- طفرة كبيرة، حققتها منتجات العناية بالبشرة الكورية، التي أصبحت عشق الملايين من النساء حول العالم، وتعد الأمصال من أكثر المنتجات الرئيسية المميزة بالعديد من الفوائد، نظراً لتركيزاتها العالية، والمواد الفعالة المتعددة المدمجة معاً، لتعزيز جمالكِ، وإحداث فارق كبير في بشرتكِ.

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في هذا الدليل، نستكشف أفضل الأمصال الكورية، المعروفة بقدرتها على تقديم نتائج ملحوظة، من تحسين ملمس البشرة، إلى تعزيز إشراقها.



1. مصل «Time Revolution Night Repair Probio».. من «Missha»:

يحتوي مصل «Time Revolution Night Repair Probio»، من «Missha»، على مزيج من البروبيوتيك والمكونات المخمرة، التي تعيد إصلاح وتجديد البشرة بين ليلة وضحاها، ويعمل على تحسين ملمس الجلد مع تقليل الخطوط الدقيقة والرفيعة، بفضل احتوائه على النياسيناميد، بالإضافة إلى أنه يعزز سطوع البشرة.





2. مصل «Royal Honey Propolis Enrich Essence».. من «Skinfood»:

يحتوي هذا المصل، من «Skinfood»، على غذاء ملكات النحل، وخلاصة البروبوليس، ويوفر ترطيباً وتغذية مكثفين، وتشتهر هذه المكونات بخصائصها المضادة للبكتيريا، ومضادات الأكسدة، ما يجعلها مثالية للبشرة الجافة، أو الباهتة أو الحساسة. كما يعزز توهج البشرة، وتحسين مرونتها، وينصح باستخدامه لصاحبات البشرة الجافة والحساسة بشكل خاص؛ لأنها توفر ترطيباً قوياً.



3. مصل «Advanced Snail 96 Mucin Power Essence».. من «COSRX»:

تشتهر «COSRX» بتصنيع منتجات تلبي مشاكل البشرة المختلفة، ويعد «Advanced Snail 96 Mucin Power Essence» أحد أكثر عروضها شعبيةً. ويحتوي هذا المصل على 96% من مخاط الحلزون، إذ إنه غني بالبروتينات والببتيدات ومضادات الأكسدة، التي تساعد على إصلاح البشرة التالفة، وتعزز إنتاج الكولاجين والترطيب، كما تنعم ملمس البشرة الخشن، وتفتح البشرة الباهتة.



4. «Moistfull Collagen Essence».. من «Etude House»:

يعتبر «Moistfull Collagen Essence»، من «Etude House»، المفضل لدى الجميع لتعزيز الترطيب، ومنح البشرة ملمساً مرناً وممتلئاً. ويحتوي على جزيئات صغيرة من ماء «Super Collagen™»، تخترق الجلد بعمق؛ لتحسين الاحتفاظ بالرطوبة والمرونة، ما يترك البشرة ناعمة وسلسة. وبفضل مكوناته، التي تضم: مستخلص شجرة الباوباب، وهيالورونات الصوديوم، ما يمنح البشرة المظهر الشاب والمشدود، لذا فهو مناسب لصاحبات البشرة الناضجة.



5. مصل «First Care Activating».. من «Sulwhasoo»:

«سولواسو» علامة تجارية كورية فاخرة للعناية بالبشرة، تقدم أول مصل لتنشيط البشرة، ضمن المنتجات الكورية الشهيرة، حيث تم تصميم هذا المصل لموازنة البشرة، وتعزيز فاعلية المنتجات التي تأتي لاحقاً ضمن روتينكِ اليومي، حيث تحتوي تركيبته على مكونات عشبية تقليدية، مثل الجينسنغ التي تساعد على تحسين ملمس البشرة وإشراقها ومرونتها، بالإضافة إلى مستخلص العرقسوس، الذي يزيد نضارة وإشراقة البشرة، لذلك يعد هذا السيروم مناسباً لجميع أنواع البشرة، وبالتحديد للواتي يبحثن عن أمصال مضادة للشيخوخة.



6. مصل «Cicapair Tiger Grass RePair».. من «Dr. Jart+»:

سيروم «سيكاباير تايجر جراس ري بير»، من أفضل خيارات الأمصال الكورية، المخصصة لتهدئة وتقوية البشرة، حيث يحتوي على مركب «سيكا والانتوين»، ما يعزز المظهر الصحي عن طريق تعزيز إصلاح حاجز البشرة بنسبة 126% في ساعة واحدة، بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي تعمل على تهدئة الاحمرار، وتقليل تهيج البشرة، وتمت تجربة هذا المصل على 32 سيدة، تراوح أعمارهن بين 25 و59 عامًا، وبعد ساعة واحدة من التطبيق، وجدن تغيرات واضحة في ملمس بشرتهن.



7. مصل «Green Tea Seed».. من «Innisfree»:

هذا المصل، الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من أفضل الأمصال المخصصة لنضارة وإشراقة البشرة، حيث يحتوي مصل بذور الشاي الأخضر، من «Innisfree»، على مستخلص الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة، وهو مثالي لتفتيح البشرة وترطيبها، كما يرطب البشرة بعمق مع تحسين مرونتها بشكل عام.



8. مصل «Yehwadam Revitalizing».. من «The Face Shop»:

يستخدم سيروم «يهوادام»، المنشط، قوة الأعشاب الكورية التقليدية، مثل: الجينسنغ، وجذر الأنجليكا؛ لتحسين ملمس البشرة ومرونتها وإشراقها، ويوفر هذا المصل الفاخر فوائد مضادة للشيخوخة مع تفتيح البشرة، وتوفير لمسة نهائية ناعمة من خلال مكونات السيراميد، ومستخلص زهرة اللوتس، وزهرة زهر العسل.



9. مصل «My Signature C Source Advanced».. من «Tiam»:

يعد هذا المصل، الغني بفيتامين (سي)، المفضل لتفتيح وتوحيد لون البشرة، ويحتوي على 20% من فيتامين (سي)، ما يساعد على تقليل فرط التصبغ، وتفتيح البقع الداكنة، وتوفير إشراقة، كما أن هذا المصل القوي له تأثير مهدئ؛ بفضل احتوائه على نبات سنتيلا أسياتيكا.





