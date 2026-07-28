"الجمال النظيف" يتصدر صيحات التجميل هذا الموسم

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الوكيل الإخباري- شهدت صيحات التجميل هذا الموسم اتجاهاً متزايداً نحو "الجمال النظيف"، الذي يعتمد على إطلالة طبيعية ومشرقة مع الاستغناء عن طبقات المكياج الثقيلة. اضافة اعلان





وترتكز هذه الصيحة على استخدام مستحضرات خفيفة وخالية من المواد الكيميائية الضارة، مثل المرطبات الملونة وواقيات الشمس ذات التغطية الخفيفة، مع دمج العناية بالبشرة بالمكياج.



ويؤكد خبراء التجميل أن هذا الأسلوب يمنح البشرة مظهراً صحياً وطبيعياً، كما يساعد على تقليل انسداد المسام والتهيج، خاصة خلال فصل الصيف.





