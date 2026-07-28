"الجمال النظيف" يتصدر صيحات التجميل هذا الموسم

وترتكز هذه الصيحة على استخدام مستحضرات خفيفة وخالية من المواد الكيميائية الضارة، مثل المرطبات الملونة وواقيات الشمس ذات التغطية الخفيفة، مع دمج العناية بالبشرة بالمكياج.
ويؤكد خبراء التجميل أن هذا الأسلوب يمنح البشرة مظهراً صحياً وطبيعياً، كما يساعد على تقليل انسداد المسام والتهيج، خاصة خلال فصل الصيف.
-
أخبار متعلقة
-
غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة
-
اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور
-
تكسر الأظافر.. علامة قد تكشف مشكلة صحية
-
مصممتان مصريتان تحولان النفايات البلاستيكية إلى أعمال فنية - صور
-
قبعات مستوحاة من أعشاش الطيور تميز عرض شانيل في باريس - صور
-
بعد إزالة الأكريليك.. خطوات لاستعادة صحة أظافرك
-
أبرز صيحات أحذية العروس لعام 2026 من أشهر الماركات
-
12 ساعة من التألق.. خطوات تمنح العروس مكياجًا ثابتًا - صور