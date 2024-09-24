"الديرمابلانينغ" ثورة في عالم التجميل.. احذريها!

الوكيل الاخباري- يمثل "الديرمابلانينغ" اتجاهاً رائجاً بقوة في عالم التجميل حالياً، فما هو؟ وما هي مزاياه ومخاطره؟ اضافة اعلان





تقشير ميكانيكي

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية يائيل أدلر أن "الديرمابلانينغ" هو تقشير ميكانيكي للوجه يتم فيه استخدام مشرط أو ماكينة حلاقة، من أجل إزالة خلايا الجلد الميتة والدهون والنتوءات والقشور، وبذلك تتمتع بشرة الوجه بمظهر نقي ونضر وملمس ناعم.



وأضافت أدلر أن حلاقة الوجه تساعد المواد الفعالة الموجودة في منتجات العناية على الوصول إلى طبقات الخلايا العميقة للبشرة، ومن ثم يكون مفعولها أقوى.



وأشارت طبيبة الأمراض الجلدية إلى أن "الديرمابلانينغ" يتسبب في أن يصبح حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة رقيقاَ، ومن ثم يمكن أن يحدث تهيج واختراق المواد المسببة للحساسية أو مسببات الأمراض وفقدان الرطوبة.



ومن المعروف أن حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة يحمي البشرة من التأثيرات الخارجية ويزودها بالدهون والرطوبة.



غير مناسب للبشرة الحساسة

وحذرت أدلر من تطبيق "الديرمابلانينغ" في حالة البشرة الحساسة أو في حالة المعاناة من أمراض جلدية مثل حب الشباب، نظراً لأنه من الممكن أن تقوم المرأة بجرح البثور أثناء الحلاقة، ومن ثم يزداد الالتهاب سوءاً، ما يرفع خطر التندب.



كما يرتفع خطر الإصابة بالعدوى، حيث يمكن أن تنتشر بكتيريا القيح والهربس وفيروسات الثآليل.



احذري الشامبو الجاف!

كما حذرت طبيبة الأمراض الجلدية من استخدام ما يعرف "بالشامبو الجاف" لحلاقة بشرة الوجه، نظراً لأنه يعد عدوانياً للغاية بالنسبة لبشرة الوجه الحساسة، كما أنه يمكن أن يتسبب في انسداد المسام.



وأوضحت أدلر أن الشامبو الجاف هو منتج مخصص أساساً للعناية بالشعر، حيث يربط الزيت ويجفف، مشيرة إلى أنه يحتوي على سيليكون ومواد حافظة ومذيبات وكحول ومواد مسببة للحساسية، كما أن بعض المنتجات قد تحتوي على عطور مسرطنة.

