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الشوفان يدخل بقوة عالم التجميل بفضل خصائصه العلاجية

شثيب
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 12:01 م
الوكيل الإخباري-   نجح الشوفان في تعزيز مكانته كأحد المكونات الطبيعية البارزة في عالم التجميل، بعدما أصبح يُستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، وليس مجرد غذاء صحي.اضافة اعلان


وأوضح الصيدلاني وخبير البشرة الدكتور اليمني لطفي الخزاعي لـCNN أن الشوفان، خصوصًا الشوفان الغروي، يتميز بقدرته على الترطيب والتهدئة والحماية في آن واحد، بفضل احتوائه على مركبات فعالة مثل «البيتا غلوكان» الذي يحافظ على الرطوبة ويقوي الحاجز الجلدي، و الأفينانثراميدات المضادة للأكسدة والالتهابات التي تقلل الاحمرار والحكة.

كما يحتوي الشوفان على أحماض دهنية وفيتامين E وبروتينات تدعم صحة البشرة، إضافة إلى مركبات تساعد على التنظيف اللطيف دون تجفيف الجلد.

وأشار الخزاعي إلى أن منتجات الشوفان قد تساعد في تهدئة الإكزيما وتهيجات الجلد وحب الشباب، كما تمتد فوائده إلى الشعر عبر تقليل الجفاف والحكة، لكنه يبقى علاجًا مساعدًا وليس بديلًا للعلاج الطبي.

وأضاف أن المستحضرات الجاهزة أكثر فعالية من الخلطات المنزلية، مع ضرورة اختبار الحساسية أولًا، وتجنب الماء الساخن لتفادي زيادة جفاف البشرة.
 
 


gnews

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