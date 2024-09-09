"الليجن الجلد".. موضة خريف 2024

الوكيل الإخباري- يتربع الليجن الجلد على عرش الموضة النسائية في خريف شتاء 2024/2025، ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطلق بالأنوثة والأناقة.



وأوضحت مجلة "جولي" أن الليجن الجلد هو سروال يمتاز بقصته الضيقة الملتصقة بالجسم، مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعاً من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي على حد سواء، كما أنه يتمتع بطابع جذاب بفضل سطحه اللامع.



تنوع إمكانيات التنسيق



وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الليجن الجلد يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع هودي أو سويت شيرت بقصة "أوفرسايز"، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بليزر. ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة فخمة تناسب الحفلات من خلال تنسيق الليجن الجلد مع قطع فوقية مرصعة بالترتر أو تتلألأ بتفاصيل برّاقة.



وأكدت "جولي" أن الليجن الجلد يعد مناسباً لكل أشكال القوام، مشيرة إلى أنه ينبغي للمرأة طويلة القامة وكذلك المرأة ذات القوام الغني بالمنحنيات اختيار القطع الفوقية ذات الخامات الانسيابية أو القطع الفوقية ذات القصة "الأوفرسايز".



الحذاء المناسب



وبالنسبة للأحذية المناسبة، أوضحت "جولي" أن الليجن الجلد يتناغم مع الحذاء الرياضي للحصول على إطلالة رياضية، كما أنه يتناغم مع حذاء الباليرينا وحذاء اللوفر المسطح للحصول على إطلالة كاجوال. ويمكن تنسيق الليجن الجلد أيضاً مع حذاء ذي كعب عالٍ أو بوت للحصول على إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة.

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