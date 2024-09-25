انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في باريس

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم فعاليات "أسبوع الموضة في باريس" الذي يستمر حتى 1 أكتوبر المقبل. هذا الحدث العالمي سيقدم مجموعة من أبرز عروض الأزياء المنتظرة، فما الذي تحمله لنا باريس في هذا الموسم؟





أسبوع الموضة في باريس



ستضجّ عاصمة الأناقة الفرنسية بعروض الأزياء لمجموعات الثياب الجاهزة لربيع صيف 2025. سيُقدَّم 70 عرضاً و38 عرضاً تقديمياً لإضفاء الحيوية على مدينة الأضواء. هناك عشرات العروض ستقام في باريس، إذ من الصعب تفويت عرض الأزياء التكريمي للمصممة البريطانية الراحلة Vivienne Westwood التي توفيت عام 2022.

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