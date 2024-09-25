 
الأربعاء 2024-09-25 11:20 ص
 
 

انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في باريس

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم فعاليات "أسبوع الموضة في باريس" الذي يستمر حتى 1 أكتوبر المقبل. هذا الحدث العالمي سيقدم مجموعة من أبرز عروض الأزياء المنتظرة، فما الذي تحمله لنا باريس في هذا الموسم؟
 

أسبوع الموضة في باريس

ستضجّ عاصمة الأناقة الفرنسية بعروض الأزياء لمجموعات الثياب الجاهزة لربيع صيف 2025. سيُقدَّم 70 عرضاً و38 عرضاً تقديمياً لإضفاء الحيوية على مدينة الأضواء. هناك عشرات العروض ستقام في باريس، إذ من الصعب تفويت عرض الأزياء التكريمي للمصممة البريطانية الراحلة Vivienne Westwood التي توفيت عام 2022.

اضافة اعلان

 

 بدأت فيفيان ويستوود العمل في متجرها في سبعينيات القرن الماضي. عام 1981 أذهلت فيفيان عالم الموضة بمجموعتها الأولى Pirates، وتركت بصمتها في عالم الأزياء الراقية، وظلّت أيقونة لا تُضاهى للأناقة السرية. وفاءً لروحها المتمرّدة، ستُعرَض مجموعة فيفيان ويستوود من الملابس الجاهزة يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهراً.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة احذر.. تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات

صواريخ حزب الله

عربي ودولي دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يجهز صاروخ ألماس للمواجهة المرتقبة مع الاحتلال

الملكة رانيا خلال اللقاء | من المصدر

أخبار محلية الملكة: غزة تحطم كل الأرقام القياسية

ارشيفية

أخبار محلية وزارة المياه : سدودنا جاهزة وآمنة لاستقبال موسمنا المطري

وزيرة التخطيط زينة طوقان

أخبار محلية الأردن يشارك في قمة المستقبل

لبنانيون يفرون بالآلاف | من المصدر

أخبار محلية نصف مليون نازح في لبنان حتى الآن

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



 


الأكثر مشاهدة