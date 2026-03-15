تسريحات شعر سهلة التطبيق لعيد الفطر

الوكيل الإخباري- تحمل إطلالات عيد الفطر طابعًا خاصًا يجمع بين الأناقة والاحتفال، لذلك تحرص كثير من النساء على الاهتمام بتفاصيل مظهرهن، ومن بينها تسريحة الشعر التي تضيف لمسة جمالية لافتة وتعكس روح التجدد في هذه المناسبة.





لذلك جمعنا لكِ مجموعة من تسريحات الشعر المستوحاة من إطلالات النجمات، والتي يمكنك تطبيقها بسهولة في المنزل وتنسيقها مع اللوك الذي اخترته للعيد، سواء كنتِ تميلين إلى التسريحات البسيطة والناعمة أو تفضلين الأساليب الجريئة واللافتة.



1- الغرة المفرودة مع الشعر الويفي



إذا مللتِ من تسريحات الويفي التقليدية، فيمكنك استلهام تسريحة شعر هدى المفتي. اعتمدت غرة مفرودة مع فرق في منتصف الشعر، ووضعت خصلات الشعر خلف الأذن مع تموجات واسعة ومنسدلة بطريقة مختلفة ومميزة. يناسب هذا الأسلوب إطلالات المساء، ويمكن تنسيقه مع فستان بسيط وإكسسوارات لامعة.



2- الضفيرة العالية



اعتمدت الفنانة صبا مبارك تسريحة الضفيرة العالية بأسلوب ذيل الحصان الأنيق، مما منح إطلالتها لمسة من الرقة والأنوثة وأبرز جمال ملامحها ومكياجها بشكل لافت. يمكنك اختيار هذه التسريحة لسهولة تطبيقها في المنزل، من خلال فرق الشعر من المنتصف ورفعه على طريقة ذيل الحصان العالي ثم تضفيره. وتُعد خيارًا مناسبًا ليوم العيد الطويل خارج المنزل، إذ تناسب مختلف الإطلالات نهارًا ومساءً وتبقى مرتبة طوال اليوم.



3- تسريحة الشعر الويفي الواسع مع فرق جانبي



اعتمدي تسريحة شعر النجمة نور إيهاب بالتموجات الواسعة مع فرق جانبي يمنح الإطلالة فخامة هادئة. يمكنك تنسيق هذه التسريحة مع إطلالة شبه رسمية مناسبة لعزائم العشاء في العيد، واعتماد إكسسوارات لافتة وأقراط طويلة تضيف لمسة أنثوية جذابة. كما يمكنك إرجاع خصلة من الشعر إلى الخلف من جهة واحدة لإبراز الأقراط بشكل أنيق يليق بإطلالة السهرة.





