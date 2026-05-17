تسريحات للشعر الخفيف تمنحه مظهراً أكثر كثافة

الوكيل الإخباري- تعاني كثير من النساء من مشكلة الشعر الخفيف نتيجة عوامل مختلفة، مثل التغيرات الهرمونية أو العوامل الوراثية، إلى جانب بعض التسريحات التي قد تضعف الشعر مع الوقت، خصوصًا عند مقدمة الرأس. لذلك يصبح اختيار تسريحات تمنح الشعر مظهرًا أكثر كثافة وحيوية خطوة أساسية للحصول على إطلالة أنيقة ومتوازنة.





يمكن لاختيار القصة أو التسريحة المناسبة أن يغيّر شكل الشعر بالكامل ويمنحه مظهرًا أكثر امتلاءً وجاذبية. وإذا كنتِ تعانين من الشعر الخفيف، فإليكِ مجموعة من التسريحات التي تستحق أن تحفظيها قبل موعدك المقبل في صالون الشعر، إلى جانب أفكار سهلة التطبيق في المنزل تمنح شعرك كثافة طبيعية وأناقة عصرية.



التسريحات المموجة

من أكثر التسريحات التي تمنح الشعر الخفيف والناعم مظهرًا أكثر كثافة، تسريحة الويفي أو الشعر المموّج؛ لأنها تضيف حركة وحيوية تجعل الشعر يبدو ممتلئًا بأسلوب طبيعي وناعم.



ولتعزيز هذا التأثير، اعتمدي الفرق الجانبي الذي يمنح الشعر حجمًا إضافيًا ويجعله يبدو أكثر امتلاءً.



استخدمي مكواة تجعيد واسعة وابدئي بتمويج الشعر من منتصف الخصلات حتى الأطراف، ثم رشي سبراي مثبتًا للحفاظ على شكل التموجات. وفي النهاية مرّري مشطًا واسع الأسنان بخفة للحصول على تسريحة ناعمة وكثيفة بأسلوب طبيعي.



الغرة الجانبية

تُعد الغرة الجانبية من أفضل الخيارات للشعر الخفيف والناعم؛ لأنها تمنح مقدمة الشعر حركة وكثافة إضافية حول الوجه. كما تساعد على تغطية الفراغات عند مقدمة الرأس بأسلوب ناعم وطبيعي، ما يجعل الشعر يبدو أكثر امتلاءً وحيوية. وسواء كان شعرك طويلًا أو متوسط الطول أو حتى بقصة البوب، تضيف الغرة الجانبية لمسة أنيقة ومرتبة دون الحاجة إلى تغيير جذري في القصة. كذلك تتميز بسهولة تصفيفها واندماجها بسلاسة مع باقي الشعر لإطلالة ناعمة وعصرية.



الكعكة الفوضوية

للمناسبات والعزائم الخاصة، اعتمدي تسريحة الكعكة الفوضوية؛ لأنها تضيف كثافة وحركة للشعر خلال دقائق. كما أن ترك بعض الخصلات منسدلة حول الوجه يمنح الإطلالة نعومة ويجعل الشعر يبدو أكثر كثافة بدلًا من أن يكون مشدودًا ومسطحًا على فروة الرأس. يمكنكِ أيضًا تمشيط الشعر عكسيًا بخفة عند الجذور قبل رفعه للحصول على حجم إضافي وشكل أكثر امتلاءً. تمنحك هذه التسريحة طابعًا عصريًا وعفويًا بأسلوب يشبه الإطلالات الـ off-duty الأنيقة.



ذيل الحصان العالي مع الخصلات المنسدلة

اعتمدي تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع بعض الخصلات المنسدلة من الأمام لإطلالة عصرية تعطي شعرك كثافة تليق بمختلف المناسبات.



فأي تسريحة بارتفاع عالٍ تخلق وهمًا بكثافة إضافية أعلى الرأس، وهو غالبًا أكثر جزء يبدو مسطحًا في الشعر الخفيف.



ترك بعض الخصلات منسدلة حول الوجه يمنح تأثيرًا لطيفًا يبرز ملامح الوجه بطريقة أنثوية ويعطي كثافة للشعر. يمكنكِ تمشيط الشعر بشكل عكسي إذا كان شعرك خفيفًا من الأمام أو عند الجذور للحصول على كثافة إضافية.



البوب المدرج

إذا كنتِ من محبات الشعر القصير ولكنك تعانين من الشعر الخفيف والناعم، يمكنكِ اعتماد قصة البوب المدرج، والتي تُعد من أبرز صيحات تسريحات الشعر لعام 2026. فهي تمنح الشعر مظهرًا أكثر كثافة وحيوية، إذ تساعد الطبقات المدرجة على تخفيف الوزن عند الأطراف ومنح إيحاء بكثافة إضافية بطريقة طبيعية، بدلًا من أن يبدو الشعر مسطحًا أو بلا حركة. ومع أقل مجهود، يمكن للبوب المدرج أن يجعل الشعر الخفيف يبدو أكثر امتلاءً وصحة وأناقة، خاصة عند اعتماده مع تموجات ويفي خفيفة يمكن تصفيفها بطرق متعددة في المنزل أو الصالون.





