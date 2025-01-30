تشقير الحواجب: طرق آمنة ومناسبة لتفتيح لون الحواجب

الوكيل الإخباري- تشقير الحواجب هو إجراء تجميلي شائع يهدف إلى تفتيح لون الحواجب من خلال تطبيق صبغة خاصة، ويمكن أن يتم إما باستخدام المواد الطبيعية أو الكيميائية. يعتبر هذا الإجراء خيارًا مفضلًا للكثير من النساء اللاتي يرغبن في الحصول على مظهر أكثر إشراقًا، ويُعد من ضمن أساليب التجميل الرائجة التي تُضفي على الحواجب مظهرًا طبيعيًا ومنعشًا.

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طرق تشقير الحواجب:

- تشقير الحواجب طبيعيًا: يُمكن لبعض المواد الطبيعية الموجودة في المنزل أن تساعد في تفتيح لون الحواجب بشكل بسيط وآمن. من بين هذه المواد:

الليمون: يُستخدم الليمون عن طريق وضع كمية صغيرة منه على شعر الحاجب لمدة دقائق معدودة، ثم يُغسل بالماء. يساعد ذلك في تفتيح اللون بشكل تدريجي.

شاي البابونج: يمتلك شاي البابونج خصائص تساهم في تفتيح الشعر بشكل طبيعي. يمكن تحضيره ودمجه مع عصير الليمون للحصول على نتائج أفضل.

قلم حواجب بلون فاتح: في حال كنتِ ترغبين في الحصول على نتيجة سريعة، يمكنك استخدام قلم حواجب بلون أفتح من لون شعرك، مما يُعطي تأثير التشقير المؤقت.



تشقير الحواجب بالمواد الكيميائية: إذا كنتِ تبحثين عن نتيجة أكثر وضوحًا ودقة، يمكنك استخدام بروكسيد الهيدروجين بنسبة 3%. إليك الطريقة:

يُوضع القليل من بروكسيد الهيدروجين على قطعة قطن نظيفة، ثم يتم مسح الحواجب باتجاه نمو الشعر.

يُترك لمدة تتراوح من 5 إلى 30 دقيقة (اعتمدي على التجربة، وتجنبي تركه لفترة طويلة في المرة الأولى).

بعد الوصول إلى درجة اللون المرغوبة، يُغسل الحاجب بالماء البارد ويُجفف برفق.

نصائح لتشقير الحواجب بأمان:

يُفضل دائمًا القيام بهذه الإجراءات تحت إشراف مختص أو خبير تجميل، خصوصًا إذا كنتِ تستخدمين المواد الكيميائية.

يجب تجنب ملامسة المواد الكيميائية للعينين، لذلك تأكدي من الحفاظ على مسافة آمنة أثناء التطبيق.

في حال كنتِ تقومين بتشقير الحواجب في المنزل، احرصي على إجراء اختبار حساس للجلد قبل استخدام أي مادة جديدة لتجنب الحساسية.

الخلاصة: تشقير الحواجب هو إجراء آمن إذا تم بشكل صحيح باستخدام المواد المناسبة، سواء كانت طبيعية أو كيميائية. يُفضل دائمًا إجراؤه في مراكز التجميل المتخصصة للحصول على أفضل النتائج وتجنب المخاطر.

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