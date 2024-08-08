توصيات فعالة لعلاج مشكلة الهالات السوداء المزعجة

الوكيل الإخباري- تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الهالات السوداء حول العينين، التي تعود لعدّة أسباب منها وراثي، أو صحيّ، أو بسبب عادات خاطئة يجب تجنّبها.



وعلى الرغم من أن الجينات تلعب دوراً مهماً في وجود الهالات السوداء أسفل العينين، كما أن بعض الناس لديهم ملامح عيون أغمق بشكل طبيعي، إلا أنه يمكن إن تصبح كثيفة وأكثر ازعاجاً بسبب بعض العوامل الداخلية والخارجية مثل الشيخوخة والتعرض لأشعة الشمس ونمط الحياة. ولكن الخبر السار هو أنه يمكن تقليل ظهور الهالات السوداء إذا أجريت بعض التغييرات على نمط حياتك واستخدمت منتجات مفيدة للعناية بالبشرة.



هناك طريقة رائعة للبدء في التغيير وهي وضع روتين جديد، سواء عندما يتعلق الأمر بنمط حياتك أو للعناية بالبشرة، من خلال تحديد أولويات نومك والتأكد من حصولك على ما يكفي منه، إذ يمكن للإجهاد وقلة النوم أن يجعلا لون بشرتنا يبدو شاحباً، مما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحاً.

وينصح كذلك بتجنب التعرض المفرط للشمس لمنع فرط التصبغ في المنطقة أسفل العين.



ومن المهم أيضاً الترطيب لتقليل الهالات السوداء. عندما تعاني بشرتك من الجفاف، يبدأ الجلد الموجود أسفل عينيك في الظهور بشكل شاحب. يمكن أن يساعدك استخدام المرطبات يومياً على تقليل المظهر المزرق تحت العين.



ويوصى أيضاً باستخدام منتجات منطقة العينين المصممة خصيصا لتفتيح الهالات السوداء. إن اختيار المنتجات التي تهدف إلى تعزيز دوران الأوعية الدقيقة في محيط العين، والتي تساعد على مكافحة التصبغ المفرط، سيقلل من ظهور الهالات السوداء مع مرور الوقت.