جمالك على الطريقة الهندية.. أسرار الأيورفيدا فى العناية بالجمال

الوكيل الإخباري- يسعى الكثيرون للعناية بالبشرة والجسم بطرق طبيعية وفعالة، ويبرز نظام الأيورفيدا الهندي القديم كأحد أفضل الأساليب التي توازن بين العقل والجسد والروح للحفاظ على الجمال والصحة. إليكِ 5 خطوات سهلة لتبدأي بها يومك بنشاط وحيوية:

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تدليك الجسم بزيت عطري دافئ:

قبل الاستحمام، دلكي بشرتك بزيت مثل السمسم أو جوز الهند لترطيبها وتحفيز الدورة الدموية.

تناول مشروب عشبي دافئ:

اشربي كوبًا من شاي الأعشاب الممزوج بالكزبرة والكمون والشمر لتنقية الجهاز الهضمي وطرد السموم.

التنظيف بالفرشاة الجافة:

استخدمي فرشاة ذات شعيرات طبيعية قبل الاستحمام لتقشير الجلد الميت وتنشيط الجهاز اللمفاوي.

تناول فواكه أو عصير طازج:

بعد العناية الخارجية، زودي جسمك بالمغذيات عبر الفواكه الطازجة أو العصير الطبيعي لتعزيز المناعة.

ارتداء الملابس القطنية:

اختاري الملابس القطنية الخفيفة بعد الاستحمام لمنح بشرتك الراحة والتهوية اللازمة.



باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بجمال طبيعي متجدد ونشاط داخلي متوازن طوال اليوم.