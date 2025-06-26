الخميس 2025-06-26 10:19 ص
 

جمالك على الطريقة الهندية.. أسرار الأيورفيدا فى العناية بالجمال

فا
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   يسعى الكثيرون للعناية بالبشرة والجسم بطرق طبيعية وفعالة، ويبرز نظام الأيورفيدا الهندي القديم كأحد أفضل الأساليب التي توازن بين العقل والجسد والروح للحفاظ على الجمال والصحة. إليكِ 5 خطوات سهلة لتبدأي بها يومك بنشاط وحيوية:

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تدليك الجسم بزيت عطري دافئ:
قبل الاستحمام، دلكي بشرتك بزيت مثل السمسم أو جوز الهند لترطيبها وتحفيز الدورة الدموية.
تناول مشروب عشبي دافئ:
اشربي كوبًا من شاي الأعشاب الممزوج بالكزبرة والكمون والشمر لتنقية الجهاز الهضمي وطرد السموم.
التنظيف بالفرشاة الجافة:
استخدمي فرشاة ذات شعيرات طبيعية قبل الاستحمام لتقشير الجلد الميت وتنشيط الجهاز اللمفاوي.
تناول فواكه أو عصير طازج:
بعد العناية الخارجية، زودي جسمك بالمغذيات عبر الفواكه الطازجة أو العصير الطبيعي لتعزيز المناعة.
ارتداء الملابس القطنية:
اختاري الملابس القطنية الخفيفة بعد الاستحمام لمنح بشرتك الراحة والتهوية اللازمة.


باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بجمال طبيعي متجدد ونشاط داخلي متوازن طوال اليوم.

 

اليوم السابع 

 
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