حلول عملية للهالات السوداء في رمضان

12:34 م

الوكيل الإخباري- تتأثر بشرة المرأة خلال شهر رمضان بتغيّر العادات اليومية، من اضطراب مواعيد النوم إلى تبدّل النظام الغذائي، ما قد ينعكس تعباً وإجهاداً واضحين على ملامح الوجه، خصوصاً في محيط العينين.





طرق عملية للتخلص من الهالات السوداء في رمضان



تُعدّ الهالات السوداء تحت العينين من أبرز العلامات التي ترافق الإرهاق خلال هذا الشهر، إذ تبدو منطقة العين أكثر تأثراً بالتعب وقلة الراحة. ومع تغيّر نمط الحياة، قد يفقد الوجه إشراقته الطبيعية. وإذا كنتِ تلاحظين ازدياد هذه الهالات، فهناك خطوات بسيطة تساعد على التخفيف من مظهرها واستعادة مظهر أكثر حيوية ونضارة.



قلّة النوم وتأثيرها على مظهر العينين



تعاني كثير من النساء خلال شهر رمضان من قلّة النوم نتيجة تغيّر نمط الحياة وكثرة السهر، إلى جانب الإرهاق اليومي في العمل، ما يؤدي إلى تراجع ساعات الراحة ليلاً وظهور الهالات السوداء.

الخطوة الأولى للتخفيف من هذه المشكلة هي الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن سبع ساعات متواصلة. كما يُنصح بتحسين جودة النوم عبر إطفاء الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت كافٍ، وتهيئة بيئة مريحة تساعد على الاسترخاء، للحفاظ على بشرة صافية ومظهر أكثر إشراقاً.



اتباع نظام غذائي متوازن



قد يتزامن شهر رمضان أحياناً مع فصل الشتاء، ما يدفع بعض النساء إلى التقليل من شرب الماء لعدم الشعور بالعطش. إلا أن الترطيب الكافي واتباع نظام غذائي متوازن يُعدّان من أهم العوامل التي تساعد على الحدّ من الهالات السوداء والتخفيف من الإرهاق.



احرصي على تناول الخضار والفواكه المتنوعة، وشرب الماء بانتظام مع توزيعه بين وجبتي الإفطار والسحور، على ألا تقل الكمية عن لتر واحد يومياً. يساهم ذلك في تحسين ترطيب الجسم وتعزيز النشاط في اليوم التالي للصيام، كما يساعد على التخفيف من مظهر الهالات السوداء. ويفضّل التقليل من المشروبات المحلّاة والتركيز على الماء للحفاظ على نضارة البشرة.





