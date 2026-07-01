خبراء: الببتيدات مكوّن فعّال لمكافحة شيخوخة البشرة

وتُعد الببتيدات سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية تحفز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تقليل الخطوط الرفيعة وتعزيز مرونة البشرة وترطيبها.
كما تساعد على تقوية حاجز البشرة وتسريع تجدد خلاياها، ما يمنح الجلد مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية..
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