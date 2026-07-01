خبراء: الببتيدات مكوّن فعّال لمكافحة شيخوخة البشرة

الوكيل الإخباري- تحظى الببتيدات باهتمام متزايد في عالم العناية بالبشرة، إذ يؤكد خبراء الجلدية أنها مكونات فعالة تساعد على تحسين صحة البشرة ومظهرها.

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وتُعد الببتيدات سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية تحفز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تقليل الخطوط الرفيعة وتعزيز مرونة البشرة وترطيبها.