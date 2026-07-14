الثلاثاء 2026-07-14 01:09 م

خبراء يكشفون دور القرنفل في تهدئة مشاكل البشرة

يسب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري-  يُعدّ القرنفل من التوابل التي قد تساعد في العناية بالبشرة، خاصة في تقليل حب الشباب، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

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ويحتوي زيت القرنفل على مادة "اليوجينول" التي تعمل كمطهّر طبيعي، وقد تساهم في تقليل البكتيريا المسببة للحبوب وتخفيف الاحمرار والتورم.


ويمكن استخدامه في ماسك منزلي عبر خلط مسحوق القرنفل مع العسل أو زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، ووضعه لفترة قصيرة على البشرة ثم غسله جيداً.


ورغم فوائده، يحذّر الخبراء من استخدامه بإفراط، إذ قد يسبب تهيجاً للبشرة الحساسة، لذلك يُنصح باختباره على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقه على الوجه.

 
 


gnews

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