خبراء يكشفون دور القرنفل في تهدئة مشاكل البشرة

الوكيل الإخباري- يُعدّ القرنفل من التوابل التي قد تساعد في العناية بالبشرة، خاصة في تقليل حب الشباب، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

اضافة اعلان



ويحتوي زيت القرنفل على مادة "اليوجينول" التي تعمل كمطهّر طبيعي، وقد تساهم في تقليل البكتيريا المسببة للحبوب وتخفيف الاحمرار والتورم.



ويمكن استخدامه في ماسك منزلي عبر خلط مسحوق القرنفل مع العسل أو زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، ووضعه لفترة قصيرة على البشرة ثم غسله جيداً.