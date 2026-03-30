خطوات العناية بأطراف الشعر وتقويتها

الوكيل الإخباري- تحرص كثير من النساء على الحفاظ على شعر لامع وكثيف بأطراف قوية تمنحه مظهراً صحياً وجذاباً، سواء عند التصفيف أو الفرد أو اعتماد تسريحات عصرية. ويؤكد مصففو الشعر أن العناية بالشعر يجب أن تبدأ من الجذور وصولاً إلى الأطراف، لما تلعبه هذه الأخيرة من دور أساسي في حمايته من التقصّف والتكسّر، إلى جانب تأثيرها المباشر على مظهره العام.





وفي هذا الإطار، يقدّم خبراء العناية بالشعر مجموعة من النصائح التي تساعد على استعادة حيوية الأطراف المتعبة والحفاظ على صحتها:



ويُعدّ قصّ الأطراف الخطوة الأولى والأساسية، إذ يُنصح بالتخلّص من الخصل المتقصّفة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ما يساهم في تعزيز نمو الشعر بشكل صحي ويمنحه مظهراً أكثر كثافة ولمعاناً.



كما يشكّل اختيار الشامبو المناسب عاملاً مهماً في العناية بالأطراف، حيث يُفضَّل استخدام الشامبوهات المرطّبة الغنية بمكوّنات مغذّية مثل حمض الأوليك، والبانثينول، وفيتامين E، أو حمض الهيالورونيك وأحماض ألفا هيدروكسي (AHA) وأوميغا 9، لما لها من دور في تنظيف الشعر وتغذيته بعمق.



ويؤكد المختصون أهمية الترطيب العميق باستخدام الأقنعة أو السيروم، التي تستهدف المناطق الأكثر تضرّراً، وتساعد على استعادة نعومة الأطراف وقوتها، إضافة إلى تحسين مظهر الشعر بشكل عام، خاصة للشعر المجعّد.



ولا تقل الزيوت الطبيعية أهمية، إذ يُنصح باستخدام زيوت مثل الجوجوبا أو جوز الهند لتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، عبر تطبيقها كقناع يمنح الشعر ترطيباً مكثفاً ويساعد في تقويته.



وفي ما يتعلق بالحماية، يشدّد الخبراء على ضرورة استخدام واقٍ حراري لحماية الشعر من أشعة الشمس ومن أضرار أدوات التصفيف، مع تجنّب تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة بشكل متكرر، للحد من التلف والحفاظ على صحة الأطراف.



وتؤكد هذه الإرشادات أن العناية المنتظمة بأطراف الشعر تشكّل مفتاحاً أساسياً للحفاظ على مظهر صحي ولامع، وتقليل الحاجة إلى قصّه بشكل متكرر.





