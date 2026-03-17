خطوات سهلة لتحضير بشرتك لمكياج العيد

الوكيل الإخباري- بعد رمضان، قد تبدو البشرة متعبة وتحتاج إلى عناية إضافية لاستعادة النضارة، إذ إن التغيّرات في الروتين اليومي وقلة النوم قد تؤثر في إشراقة البشرة ونعومتها. ومع اقتراب عيد الفطر، يصبح من المهم إعادة ترتيب روتين العناية بالبشرة لمنح الوجه مظهرًا صحيًا ومشرقًا، ولضمان أن يبدو المكياج بأفضل شكل.





خطوات تحضير البشرة لإطلالة متألقة في العيد



في ما يلي خطوات بسيطة تساعد على تجديد البشرة وتعزيز إشراقتها:



التنظيف المزدوج لوجه نقي ومشرق

يُعد تنظيف الوجه بالغسول خطوة أساسية في روتين العناية اليومي، إلا أن التنظيف المزدوج يمنح نتائج أكثر فاعلية. ابدئي بمسح الوجه بماء ميسيلار لإزالة المكياج وواقي الشمس والشوائب السطحية، ثم استخدمي غسول الوجه لتنقية المسام بعمق. ومع اعتماد هذه الخطوة مساءً بانتظام ستلاحظين تحسنًا في صفاء البشرة ونعومتها، كما سيبدو المكياج أكثر ثباتًا.



ترطيب البشرة لثبات المكياج

الحفاظ على ترطيب البشرة خطوة أساسية للحصول على مكياج متقن. فالبشرة المرطبة تساعد على توزيع المكياج بسلاسة على الوجه، وتمنحه مظهرًا ناعمًا وطبيعيًا يدوم لفترة أطول. احرصي على استخدام سيروم مرطب، ويفضل أن يكون غنيًا بفيتامين E، قبل تطبيق الكريم المرطب لضمان ترطيب عميق.



سيروم يمنح البشرة إشراقة صحية

يمكن إدراج هذه الخطوة في الروتين ثلاث مرات أسبوعيًا. فالسيروم الذي يحتوي على مكونات مثل فيتامين C أو حمض الأزيليك أو حمض الساليسيليك يساعد على تجديد البشرة أثناء الليل، لتستيقظي صباحًا بإشراقة صحية. كما يساهم في تنعيم ملمس البشرة وتوحيد لونها وتقليل مظهر التصبغات، ويُعد سيروم فيتامين C خيارًا مناسبًا لتعزيز الإشراقة ومكافحة الخطوط الرفيعة.



ماسك للوجه لتقليل مظهر المسام

يمكن استخدام ماسك للوجه يساعد على شد المسام ومنح البشرة مظهرًا أنعم، خاصة أن المسام الواسعة قد تبرز حتى مع المكياج. اختاري ماسكًا يحتوي على النياسيناميد أو الطين لامتصاص الزيوت الزائدة وتنقية البشرة بلطف وتقليل مظهر المسام.



ماسك تحت العين لترطيب محيط العين

احرصي على استخدام ماسك تحت العين بانتظام للحفاظ على ترطيب هذه المنطقة الحساسة. ويفضل اختيار ماسك يحتوي على مكونات طبيعية مثل العسل أو الأفوكادو، إذ يعمل العسل كمرطب طبيعي يساعد على حبس الرطوبة وتقليل مظهر الخطوط الرفيعة. ويمكن مزجه بالقليل من القهوة لتخفيف الانتفاخ وتنشيط الدورة الدموية، مما يمنح محيط العين مظهرًا أكثر نضارة.





