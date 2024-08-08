خطوات سهلة للمحافظة على جمالك أثناء الحمل

الوكيل الإخباري- تعتبر أشهُر الحمل من الفترات المُرهقة لأي حامل بسبب التغيّرات الهرمونية والتحولات التي تطرأ على شكل جسمها والتعب الذي قد تشعر به في كثير من الأحيان، ما قد يؤثر سلباً في بشرتها ومظهرها الخارجي.



تُعد بشرة المرأة الحامل وكذلك جلدها بمثابة المعيار الأساسي الذي تقيس به المرأة ما يحدث لها من تغيرات أثناء فترة الحمل، وغالباً ما تفقد البشرة حيويتها ونضارتها، وبالتالي هي تحتاج الى مزيد من العناية والاهتمام طوال فترة الحمل. ولكي تحافظ المرأة الحامل على بشرتها، يجب أن تغيّر في الدرجة الأولى من روتين العناية ببشرتها قبل الحمل.

- توقّفي عن استعمال المستحضرات غير المناسبة لبشرة المرأة الحامل، واستعملي بدلاً منها المستحضرات الطبّية المناسبة لترطيب البشرة وحمايتها.

- استخدمي منظّف بشرة لطيفاً مرتين يومياً لإنعاش بشرتك وترطيبها، ويُفضّل أن يحتوي على اللافندر أو الخيار لأنهما مثاليان لترطيب البشرة ويحتويان على مواد مطهّرة تساهم في الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

- اختاري منظّف بشرة حسب نوع المكياج الذي تستعملينه، فعلى سبيل المثال يحتاج المكياج الذي يحتوي على المواد الزيتية أو المعدنية إلى استخدام منظف بشرة قشدي أو دهني.

