خطوات سهلة للمحافظة على جمالك أثناء الحمل

تُعد بشرة المرأة الحامل وكذلك جلدها بمثابة المعيار الأساسي الذي تقيس به المرأة ما يحدث لها من تغيرات أثناء فترة الحمل، وغالباً ما تفقد البشرة حيويتها ونضارتها، وبالتالي هي تحتاج الى مزيد من العناية والاهتمام طوال فترة الحمل. ولكي تحافظ المرأة الحامل على بشرتها، يجب أن تغيّر في الدرجة الأولى من روتين العناية ببشرتها قبل الحمل.
- توقّفي عن استعمال المستحضرات غير المناسبة لبشرة المرأة الحامل، واستعملي بدلاً منها المستحضرات الطبّية المناسبة لترطيب البشرة وحمايتها.
- استخدمي منظّف بشرة لطيفاً مرتين يومياً لإنعاش بشرتك وترطيبها، ويُفضّل أن يحتوي على اللافندر أو الخيار لأنهما مثاليان لترطيب البشرة ويحتويان على مواد مطهّرة تساهم في الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.
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