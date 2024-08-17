 
السبت 2024-08-17 01:05 م
 


خطوات مختلفة للعناية بالقدمين للحفاظ على نضارتهما وجمالهما

ل
تعبيرية




 

السبت، 17-08-2024 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   لا تشكل الأقدام في كثير من الأحيان أولوية عند العناية الشخصية وبقدر ما قد يبدو من السهل تجاهلها،  بالرغم من أنها جزء مهم جدًا لابد أن يكون هناك خطوات عناية قوية للاستمتاع بقدمين مشرقين يتمتعان بالنضارة والجمال.


روتين يومي أساسي للعناية بالقدمين:
الغسل الجيد للعناية بالقدم :
اغسلي قدميك يوميًا بالماء الدافئ والصابون اللطيف، مع التركيز على المناطق التي بين الأصابع.


التجفيف التام للعناية بالقدم :

جففي قدميك جيدًا، خاصة بين الأصابع، لمنع نمو الفطريات والبكتيريا ومنع تواجد الجلد الميت، أو حدوث حكة تتسبب في اسمرار المنطقة .


ترطيب منتظم للعناية بالقدمين :
استخدمي كريم مرطب للقدمين مرتين يوميًا، مع التركيز على المناطق الجافة والخشنة.

 

 روتين اسبوعي مكثف للعناية بالقدمين :
نقع القدمين:
انقعي قدميك في ماء دافئ مع ملح إبسوم أو زيت عطري لمدة 15-20 دقيقة، لتنعيم الجلد وتخفيف التعب.


تقشير الجلد الميت من القدمين:
استخدمي حجر الخفاف أو مقشر القدمين لإزالة الجلد الميت والخشن بلطف.


تقليم الأظافر:
قصي أظافرك بشكل مستقيم وقصير لتجنب الإنغراس في الجلد، مما يتسبب في ظهور زوائد جلدية.


ترطيب عميق:
استخدمي كريم مرطب غني أو ماسك للقدمين مرتين في الأسبوع.


اختاري الأحذية المناسبة:
ارتدي أحذية مريحة مصنوعة من مواد طبيعية تسمح بتهوية القدمين.


غيري الجوارب يوميًا:
خاصة إذا كنتِ تمارسين الرياضة أو تعرقين كثيرًا.


اهتمي بالنظافة العامة:
حافظي على نظافة أحذيتك وجواربك لمنع تراكم البكتيريا.


وصفة طبيعية لتنعيم القدمين:
مكونات:
نصف كوب سكر.
ربع كوب زيت زيتون.
بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري).

الطريقة:
اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
دلكي قدميك بالخليط لمدة 10 دقائق ثم اشطفيهما بالماء الدافئ.

 

اليوم السابع

gnews

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