الأحد 2026-02-15 10:50 ص

دراسة تحذّر من خطر مخفي في وصلات الشعر!

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 15-02-2026 08:21 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية هي الأكبر من نوعها عن وجود مواد كيميائية خطيرة في وصلات الشعر بنسب أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا.

اضافة اعلان

 

قام الباحثون خلال الدراسة بتحليل 43 منتجا شائعا من وصلات الشعر، سواء كانت مصنوعة من ألياف صناعية أو من مواد طبيعية بما في ذلك الشعر البشري، وباستخدام تقنيات تحليل كيميائي عالية الدقة، تمكن العلماء من رصد أكثر من 900 مجموعة من المركبات الكيميائية في تلك العينات، تمكنوا من تحديد هوية 169 مادة مختلفة منها.

وما أثار قلق الباحثين أن جميع العينات تقريبا، باستثناء اثنتين فقط، احتوت على مركبات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، واضطرابات الهرمونات، ومشاكل في النمو، وتأثيرات سلبية في جهاز المناعة.

من أبرز المواد التي عُثر عليها في عينات وصلات الشعر التي تمت دراستها: مثبطات اللهب، والفثالات، والمبيدات الحشرية، ومركب الستايرين، ومركبات القصدير العضوي، وقد شكلت مركبات القصدير العضوي مفاجأة للباحثين، إذ تستخدم عادة كمثبتات في المواد البلاستيكية، ويمكن أن تسبب تهيج الجلد وترتبط باضطراب التوازن الهرموني.

كما وجدت المواد المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي في 36 عينة من أصل 43.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

اقتصاد محلي رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

فلسطين عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

ا

عربي ودولي كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

تعبيرية

طب وصحة طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

آل غيث وآل جودة نسايب

مناسبات آل غيث وآل جودة نسايب

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات

عربي ودولي إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات



 






الأكثر مشاهدة