زراعة الحواجب.. تقنية تجميلية تمنحك مظهراً طبيعياً

الوكيل الإخباري- تشهد زراعة الحواجب انتشاراً متزايداً حول العالم، مع توجه العديد من الأشخاص إليها كبديل لمستحضرات التجميل وتقنيات مثل المايكروبليدينغ للحصول على حواجب أكثر كثافة وطبيعية.



وتعتمد العملية على نقل بصيلات شعر من مؤخرة فروة الرأس إلى منطقة الحاجبين تحت التخدير الموضعي، وتستغرق عادة بين ساعتين وأربع ساعات.

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