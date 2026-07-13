زراعة الحواجب.. تقنية تجميلية تمنحك مظهراً طبيعياً

وتعتمد العملية على نقل بصيلات شعر من مؤخرة فروة الرأس إلى منطقة الحاجبين تحت التخدير الموضعي، وتستغرق عادة بين ساعتين وأربع ساعات.
ويؤكد الأطباء أن نجاح العملية يعتمد على زراعة البصيلات باتجاهات تحاكي نمو الشعر الطبيعي، بينما تحتاج النتيجة النهائية إلى نحو 9–12 شهرًا للظهور بشكل كامل.
ورغم أن الزراعة تمنح حواجب طبيعية وطويلة الأمد، فإنها تتطلب عناية دورية، لأن الشعر المزروع يستمر في النمو ويحتاج إلى القص والتصفيف للحفاظ على شكله.
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