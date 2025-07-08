زيت الخروع.. لماذا يستحق لقب "بوتوكس الطبيعة"؟

يتميز أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب ومشاكل فروة الرأس مثل التساقط، كما يعزز نمو الرموش والحواجب.
رغم احتوائه على مركب "ريسين" السام، فإن عمليات التصنيع تزيله، مما يجعل زيت الخروع آمنًا للاستخدام التجميلي، خاصة إذا كان عضويًا ومعصورًا على البارد.
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