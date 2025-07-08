الثلاثاء 2025-07-08 02:36 م
 

زيت الخروع.. لماذا يستحق لقب "بوتوكس الطبيعة"؟

رب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري-   أثبت زيت الخروع فعاليته في مكافحة شيخوخة البشرة، ترطيب الجلد، وعلاج التجاعيد بفضل غناه بالفيتامين E ومضادات الالتهاب. كما يساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، تقليل الندوب، وتحسين مرونة البشرة.

يتميز أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب ومشاكل فروة الرأس مثل التساقط، كما يعزز نمو الرموش والحواجب.

اضافة اعلان


رغم احتوائه على مركب "ريسين" السام، فإن عمليات التصنيع تزيله، مما يجعل زيت الخروع آمنًا للاستخدام التجميلي، خاصة إذا كان عضويًا ومعصورًا على البارد.

 

العربية  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العميد المجرم رياض حمدو الشحادة

عربي ودولي سقوط ضابط سابق متورط بجرائم حرب في قبضة الأمن السوري

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية الحكومة : قطع أراضي إسكانات المعلمين تقع ضمن مناطق مخدومة

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس النواب والمعايطة يؤكدان تعزيز العمل المشترك

أوزغور تشيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

عربي ودولي تركيا.. صدور مذكرة باعتقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية

ب

المرأة والجمال لمحاربة الشيخوخة.. مُكوّن طبيعي موجود بأكثر من 70 نوعا من النباتات

b

اقتصاد محلي ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى 5.455 مليار دينار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 
 





الأكثر مشاهدة