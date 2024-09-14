سترة جلدية تكتسح الأسواق عالمياً .. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- تُعتبر السترات الجلدية من قطع الأزياء التي تتميز بتنوعها الكبير لتناسب مختلف الأذواق، وتعكس في كثير من الأحيان شخصية مرتديها، وفقاً لمصممي الأزياء. لكن مؤخراً، حاز تصميم جديد على إعجاب واسع، حيث أصبحت هذه السترة الجلدية تكتسب شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرتديها عدد من أشهر المؤثرين.

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وحصدت السترة إعجاباً كبيراً وأصبحت من بين الأكثر مبيعاً مؤخراً، رغم إطلاقها منذ عام. إذ قدمت شركة "Whistles"، التي أسستها لوسيل لوين في لندن عام 1978، سترتها الجلدية "Bonded Leather Jacket" في أواخر عام 2023.



ومنذ ذلك الحين، شوهدت على العديد من المشاهير، وتصدرت قوائم المبيعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما ذكرت صحيفة "دايلي ميل".



والجاكيت الكبير الحجم، الذي يبلغ سعره 449 جنيهاً إسترلينياً، والذي وصفه موقع "Who What Wear" بأنه "أيقوني في دوائر الموضة"، مصنوع من جلد الأغنام ويتوفر بألوان الأسود، البني، والكاكي.



وفي وقت سابق من هذا العام، تم تصوير الممثلة الإنجليزية التي تحولت إلى نجمة يوتيوب، تانيا بور، وهي ترتدي النسخة السوداء من السترة في ساحة دوق يورك بشارع كينجز.



وأثار المنشور تفاعلاً كبيراً بين معجبي نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد منهم عن مصدر السترة.



وصفت هانا تومسون، مؤسسة علامة "Rune Studios" للملابس ذات المقاسات الكبيرة، هذه السترة الجلدية بأنها "مثالية"، وأشادت بتصميمها الذي يناسب جميع الأحجام، مما يعزز شعبيتها كقطعة شاملة تلبي احتياجات مختلف الأذواق والمقاسات.



كما ارتدت كريسي تيرنر، مديرة الأزياء والجمال في "إليزا كريسي تيرنر"، النسخة البنية من السترة لحضور أسبوع الموضة في لندن في وقت سابق من هذا العام.



وقد جذبت هذه السترة اهتماماً واسعاً، حيث تابعها أكثر من 434,000 شخص على بعض المنصات.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته السترة، طرحت العلامة التجارية الآن إصداراً جديداً من سترة جلدية طويلة الأكمام تحمل اسم "Gemma".



