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شاهد: تسريحات شعر نساء الستينات

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 02:00 م

الوكيل الإخباري-   كانت ستينيات القرن العشرين جامحة، وشهدت أزياء وتسريحات وأساليب تجميل وماكياج فريدة، وتزامنت مع حركات الحرية والتغيير والحقوق المتساوية، وإعادة كتابة المعايير الراسخة.

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وكان لشعر النساء نصيب بارز ضمن مخاض التغيير في تلك الفترة، وأصبحت قصات الشعر وتسريحاته من رموز التغيير، واعتُبرت أكثر جرأة، وكان للشعر المستعار تقدير خاص. وفيما يلي بعض تسريحات النساء من الستينات، التي تتباين بين الساحر منها والأكثر جنونًا، في استبدال واضح لقصات الشعر المنتفخة، والبومبادور، والبودل التي كانت رائجة في العقود السابقة، بقصات الشعر المستعارة، والأفرو، والشعر المنتفخ الكلاسيكي.

 

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