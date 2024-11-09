شاهد: تسريحات شعر نساء الستينات

وكان لشعر النساء نصيب بارز ضمن مخاض التغيير في تلك الفترة، وأصبحت قصات الشعر وتسريحاته من رموز التغيير، واعتُبرت أكثر جرأة، وكان للشعر المستعار تقدير خاص. وفيما يلي بعض تسريحات النساء من الستينات، التي تتباين بين الساحر منها والأكثر جنونًا، في استبدال واضح لقصات الشعر المنتفخة، والبومبادور، والبودل التي كانت رائجة في العقود السابقة، بقصات الشعر المستعارة، والأفرو، والشعر المنتفخ الكلاسيكي.
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