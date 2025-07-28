صيحة المناكير الشفاف تعود بقوة هذا الصيف

ومن أبرز الصيحات:
مناكير شفاف مع خطوط فضية براقة (من عروض Patbo وPrivate Policy)
تدرجات الأبيض الباستيل والنيود اللامع (من Pamella Roland وDior)
فرانش أسود جريء (من Naeem Khan)
تموّجات زهرية ناعمة على أظفر واحد (من Peet Dullaert)
لإطلالة مثالية، يُنصح بتطبيق طبقتين أو أكثر من الطلاء الشفاف، ودمجه بألوان لامعة لإضفاء لمسة مميزة ومشرقة على الأظافر.
-
أخبار متعلقة
-
حيل ذكية تمنح شعركِ الحيوية وحجماً إضافياً ليبدو أكثر كثافة
-
أحدث تقنيات تجميل لنحت الفك لعام 2025 بدون جراحة
-
وصفات طبيعية لبشرة مشرقة دون مستحضرات تجميل
-
لماذا يجب غسل فرش المكياج بانتظام؟
-
التوت الأزرق: فاكهة خارقة تحارب التجاعيد وتمنح بشرتك إشراقة شبابية
-
خطوات سهلة لتعديل المكياج بعد التعرق في الطقس الحار
-
وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الرموش في المنزل
-
كريم أم زيت للجسم؟ الفرق بينهما وأفضل توقيت لاستخدام كل منهما