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صيحة المناكير الشفاف تعود بقوة هذا الصيف

ن
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   عادت ألوان المناكير الشفافة إلى الواجهة هذا الموسم بأساليب عصرية وراقية تناسب مختلف ألوان البشرة وأطوال الأظافر. وتنوعت التصاميم بين الفرانش بخطوط فضية أو سوداء، والتموّجات الوردية الناعمة، والتدرجات النيود مع لمسة من البريق.

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ومن أبرز الصيحات:
مناكير شفاف مع خطوط فضية براقة (من عروض Patbo وPrivate Policy)
تدرجات الأبيض الباستيل والنيود اللامع (من Pamella Roland وDior)
فرانش أسود جريء (من Naeem Khan)
تموّجات زهرية ناعمة على أظفر واحد (من Peet Dullaert)


لإطلالة مثالية، يُنصح بتطبيق طبقتين أو أكثر من الطلاء الشفاف، ودمجه بألوان لامعة لإضفاء لمسة مميزة ومشرقة على الأظافر.

 

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