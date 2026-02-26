طرق عصرية لتنسيق عبايتك في رمضان

01:05 م

تتألّق السيدات بالعبايات والقفاطين خلال شهر رمضان بتصاميم وألوان متنوعة، ويحرصن على تنسيقها بأسلوب يعكس ذوقهنّ الخاص ويعبّر عن شخصيتهنّ في مختلف المناسبات، لا سيما في الأجواء الشتوية التي تتيح خيارات أوسع للإبداع في الإطلالة.





تنسيقات شتوية عصرية للعباية والقفطان



يفتح الشهر الكريم المجال أمامكِ لتجديد تنسيق عبايتكِ أو قفطانكِ بلمسات مبتكرة تجمع بين الأناقة والدفء. إليكِ أبرز الأفكار لهذا الموسم:



1- العباية مع البدلة النسائية



لإطلالة محتشمة وعصرية في الوقت نفسه، نسّقي العباية المفتوحة أو القفطان مع بدلة نسائية أنيقة. اختاري بدلة بلون جريء أو بنقشات لافتة، ونسّقيها مع عباية بلون حيادي مثل الوردي الفاتح أو البني أو الأبيض الناعم، لتحافظي على توازن أنيق بين الجرأة والرقي.



2- ستايل المونوكروم



يعتمد أسلوب المونوكروم على اختيار لون واحد وتنسيقه بدرجات مختلفة، ما يمنحكِ مظهراً متناغماً وراقياً. جرّبي مزج خامات متنوعة مثل الحرير والمخمل لإضفاء عمق بصري جذاب، مع اعتماد الإكسسوارات بدرجات اللون نفسه لإكمال الإطلالة بأسلوب متكامل.



3- عباية بتفاصيل عصرية



ابتعدي عن التصاميم التقليدية واختاري عباية تحمل لمسات حديثة مثل الدانتيل أو الرسومات العصرية أو تفاصيل الريش الناعمة. وإن كنتِ تفضلين الطابع الكلاسيكي، فاختاري نقشة البولكا دوت التي تضيف لمسة أنيقة ومتجددة على الإطلالة.



4- حقيبة بتصميم أو لون لافت



يمكن للإكسسوارات أن تغيّر شكل الإطلالة بالكامل. اختاري حقيبة بتصميم مميّز أو بلون جريء لتكون القطعة الأبرز في اللوك، فتمنح عبايتكِ أو قفطانكِ طابعاً عصرياً مختلفاً.



5- إكسسوارات تراثية بلمسة عصرية



الإكسسوارات الشرقية تضيف روحاً خاصة تناسب أجواء رمضان. اختاري قلادة أو سواراً بتصميم تقليدي، وامزجيه مع قطع ذهبية ناعمة لإطلالة تجمع بين الأصالة والحداثة. يمكنكِ أيضاً اعتماد قطعة مميزة ذات طابع عائلي لإضفاء لمسة شخصية دافئة.



6- عبايات بتفاصيل ذهبية



لإطلالات السحور المسائية، اختاري عباية مزينة بتفاصيل ذهبية مثل التطريز الناعم أو الشراشيب الرائجة هذا الموسم. ونسّقيها مع حقيبة وحذاء باللون الذهبي لإطلالة متناغمة وأنيقة تعكس فخامة هادئة تناسب أمسيات رمضان.



بهذه الأفكار البسيطة، يمكنكِ تجديد إطلالتكِ الرمضانية بأسلوب عصري وأنيق، يجمع بين الاحتشام والتميّز في كل مناسبة.





