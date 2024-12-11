الوكيل الإخباري- نتيجة تغيرات الطقس وزيادة البرودة في موسم الشتاء، تصاب الشفاه بالجفاف والتشقق، مما يجعل مظهرها سيء ويمكن أن تصاب بالجروح، فكيف يمكن علاج جفاف الشفاه في الشتاء؟

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طرق علاج جفاف الشفاه في الشتاء

وضع مرطب الشفاه

ينصح بوضع مرطب الشفاه يومياً، وخاصةً في موسم الشتاء لمنع إصابتها بالجفاف، ويفضل وضع مرطب الشفاه مرتين يومياً على الأقل للحفاظ على ترطيبها، ويجب اختيار نوع مرطب جيد للشفاه، حيث أن هناك بعض أنواع المرطبات التي يمكن أن تزيد من التشقق والجفاف.



فعلى سبيل المثال، يعتقد بعض الأشخاص أن مرطب المنثول أو أي نكهة أخرى للنعناع يساعد في الترطيب لأنه يمنحها إحساس بالبرودة، ولكن في الحقيقة، يتسبب هذا المرطب في زيادة تشقق الجلد الشفاه أكثر من ذي قبل، ولذلك ينصح بالإبتعاد عنه.



كما يجب تجنب منتجات ترطيب الشفاه التي تحتوي على نكهة، وذلك لأن هذه المكونات تساعد المزيد من الجفاف والتشقق.

وللحصول على أفضل مرطب للشفاه يساعد في تهدئة التشقق، ينصح باختيار مرطب يحتوي على زيوت طبيعية، كما أن المرطب الغني بمادة اللانولين يعزز ترطيب الشفاه، ويمكن أيضاً شراء مرطب يحتوي على السيراميد.



شرب كثير من الماء

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم المزيد من السوائل أكثر من امتصاصه لها، وعندما يجف الجسم، فإنه يسحب الماء من مناطق معينة لضمان بقاء الخلايا رطبة، ويمكن أن يحدث الجفاف في مختلف أجزاء الجسم بما فيها الجلد والشفاه.



ويمكن ملاحظة الإصابة بالجفاف من خلال بعض الأعراض مثل الشعور بالعطش وقلة اللعاب في الفم والصداع والدوخة، فهذا يعني أن الجسم يفتقد الماء الذي يحتاجه.



إن شرب كميات كبيرة من الماء يضمن ترطيب الجلد والشفاه بشكل جيد، ولذلك ينصح بشرب كثير من الماء على مدار اليوم، ويفضل أخذ زجاجة ماء في كل مكان حتى يسهل شرب الماء، بحيث لا يقل معدل شرب الماء عن 8 أكواب يومياً، وينطبق ذلك على كل مواسم السنة بما فيها موسم الشتاء.



استخدام جهاز الترطيب في المنزل

إن قضاء الكثير من الوقت في الهواء الجاف يمكن أن يزيل الرطوبة من الجلد، وهي مشكلة شائعة بشكل خاص في موسم الشتاء، ويساعد جهاز الترطيب المنزلي في ترطيب الهواء الجاف الذي يؤدي إلى جفاف وتشقق الجلد والشفاه، ولذلك ينصح بتوفره في المنزل لتقليل فرص الإصابة بالجفاف.

