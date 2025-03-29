طرق فعالة لتخفيف الهالات السوداء في العيد

الوكيل الإخباري- تعاني الكثير من النساء من ظهور الهالات السوداء تحت العينين، والتي قد تنجم عن عوامل وراثية، التعرض لأشعة الشمس، قلة النوم، أو عادات غير صحية. كما أن هذه المشكلة تزداد في العيد بسبب التغييرات في نمط النوم، قلة الترطيب، والضغط الناتج عن التحضيرات والاحتفالات.

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فيما يلي بعض الطرق الفعالة لعلاج الهالات السوداء خلال هذه الفترة:

الحصول على قسط كافٍ من النوم

في فترة العيد، قد تكون السهرات ممتعة ولكنها تؤدي إلى قلة النوم. فتنظيم ساعات النوم يساعد في تقليل الهالات السوداء.

الترطيب الداخلي والخارجي

الجفاف يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء بشكل أوضح، لذا احرصي على شرب كميات كافية من الماء واستخدام كريم مرطب خاص لمنطقة تحت العين.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنتِ مدخنة، يعتبر العيد فرصة ممتازة للإقلاع عن التدخين، حيث يسبب التدخين شحوب البشرة وزيادة ظهور الهالات.

رفع الوسادة أثناء النوم

رفع الرأس قليلاً أثناء النوم يساعد في تقليل انتفاخ العينين وتجمع السوائل تحت الجفن السفلي، مما يقلل من ظهور الهالات السوداء.

استخدام العلاجات المنزلية

جربي العلاجات الطبيعية مثل كمادات الشاي الباردة أو تطبيق كريمات العين الغنية بالمغذيات.

تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس

أشعة الشمس قد تزيد من تصبغ الجلد تحت العينين، لذا احرصي على استخدام واقي الشمس يوميًا قبل الخروج من المنزل.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحد من ظهور الهالات السوداء والاستمتاع بعيد أكثر إشراقًا.