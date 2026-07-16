الخميس 2026-07-16 11:39 ص

عادات يومية تضعف حاجز البشرة.. كيف تحمين بشرتك؟

شصي
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد حاجز الرطوبة الطبقة الخارجية الواقية للبشرة، والمسؤولة عن الحفاظ على ترطيبها وصحتها.

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لكن بعض العادات الجمالية الخاطئة قد تضعفه مع الوقت، ما يؤدي إلى الجفاف والتهيج.

ومن أبرز هذه العادات الإفراط في استخدام المقشرات والتنظيف المفرط، وإهمال الترطيب بعد غسل البشرة، إضافة إلى التعرض للشمس دون حماية واستخدام منتجات قاسية أو معطرة.

وينصح الخبراء بالحفاظ على حاجز البشرة عبر اتباع روتين لطيف يعتمد على الترطيب المنتظم، واستخدام واقي الشمس، وتجنب المنتجات التي تسبب الجفاف أو الحساسية.

 
 


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