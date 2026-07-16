عادات يومية تضعف حاجز البشرة.. كيف تحمين بشرتك؟

ومن أبرز هذه العادات الإفراط في استخدام المقشرات والتنظيف المفرط، وإهمال الترطيب بعد غسل البشرة، إضافة إلى التعرض للشمس دون حماية واستخدام منتجات قاسية أو معطرة.
وينصح الخبراء بالحفاظ على حاجز البشرة عبر اتباع روتين لطيف يعتمد على الترطيب المنتظم، واستخدام واقي الشمس، وتجنب المنتجات التي تسبب الجفاف أو الحساسية.
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