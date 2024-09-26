 
الخميس 2024-09-26 02:20 م
 
 

عرض أغلى حقيبة في العالم.. كم يبلغ ثمنها؟

أغلى حقيبة في العالم
أغلى حقيبة في العالم
الخميس، 26-09-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-   يتابع "أسبوع الموضة في باريس" فعاليات عروضه التي تستمر لغاية الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. فما هو الحدث الأبرز هذا اليوم؟

قدّمت Rabanne الفرنسية أجمل تصاميمها لربيع صيف 2025 التي ابتكرها المصمم جوليان دوسينا.

كان العرض جميلاً بتصاميمه الأنيقة التي جمعت بين القطع المريحة واللمسة العصرية. شاركت في الحدث أهم العارضات.

اضافة اعلان

 

تميزت المجموعة بقطع سترات ذات أكتاف ضخمة، وتم تثبيتها بأزرار جانبية على الطراز الغربي. كذلك ضمت مجموعة Rabanne تنانير متوسطة الطول، وقطعًا أخرى تشبه ثياب المحاربين مع قمصان كريستالية فضية. أما الفساتين فكان غالبيتها من المعدن الممزوج بالسترات الأنيقة.

 

أغلى حقيبة في العالم

 بعيداً عن أزياء Rabanne، تكللت المفاجأة بعرض أغلى حقيبة في العالم، التي تبلغ قيمتها نحو 250 ألف يورو. استغرقت الحقيبة أكثر من 100 ساعة عمل متواصلة بين دار رابان وصائغ المجوهرات الفرنسي آرثوس برتراند.


الحقيبة هي تكريم لأغلى فستان في العالم والمصنوع من الذهب والألماس، الذي صممه المصمم الفرنسي الراحل باكو رابان، عام 1968 لأيقونة الموضة الفرنسية الراحلة فرانسواز هاردي. أصبح باكو رابان مشهوراً باستخدامه الثوري للمواد غير التقليدية في الأزياء. بما في ذلك المعدن والورق والبلاستيك والذهب.

 
gnews

أحدث الأخبار

بترا

اقتصاد محلي العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا

من المصدر

اقتصاد محلي 21 ألف كفالة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات خلال عام

تعبيرية

خاص بالوكيل الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

ة

أخبار الشركات شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن

البرهان

عربي ودولي الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم

تطبيق سند

أخبار محلية هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟

تعبيرية

المرأة والجمال كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟

صورة من القصف الإسرائيلي على لبنان

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان



 


الأكثر مشاهدة