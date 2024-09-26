عرض أغلى حقيبة في العالم.. كم يبلغ ثمنها؟

الوكيل الإخباري- يتابع "أسبوع الموضة في باريس" فعاليات عروضه التي تستمر لغاية الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. فما هو الحدث الأبرز هذا اليوم؟



قدّمت Rabanne الفرنسية أجمل تصاميمها لربيع صيف 2025 التي ابتكرها المصمم جوليان دوسينا.



كان العرض جميلاً بتصاميمه الأنيقة التي جمعت بين القطع المريحة واللمسة العصرية. شاركت في الحدث أهم العارضات.

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تميزت المجموعة بقطع سترات ذات أكتاف ضخمة، وتم تثبيتها بأزرار جانبية على الطراز الغربي. كذلك ضمت مجموعة Rabanne تنانير متوسطة الطول، وقطعًا أخرى تشبه ثياب المحاربين مع قمصان كريستالية فضية. أما الفساتين فكان غالبيتها من المعدن الممزوج بالسترات الأنيقة.

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