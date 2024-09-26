عرض أغلى حقيبة في العالم.. كم يبلغ ثمنها؟

قدّمت Rabanne الفرنسية أجمل تصاميمها لربيع صيف 2025 التي ابتكرها المصمم جوليان دوسينا.
كان العرض جميلاً بتصاميمه الأنيقة التي جمعت بين القطع المريحة واللمسة العصرية. شاركت في الحدث أهم العارضات.
الحقيبة هي تكريم لأغلى فستان في العالم والمصنوع من الذهب والألماس، الذي صممه المصمم الفرنسي الراحل باكو رابان، عام 1968 لأيقونة الموضة الفرنسية الراحلة فرانسواز هاردي. أصبح باكو رابان مشهوراً باستخدامه الثوري للمواد غير التقليدية في الأزياء. بما في ذلك المعدن والورق والبلاستيك والذهب.
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